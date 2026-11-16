Экономия экономией, но Латвии, оказывается, может понадобиться еще один министр
В Латвии обсуждают создание новой должности министра по особым поручениям - в то самое время, когда власти говорят о необходимости экономить бюджетные средства. Чем же этот человек будет заниматься?
Для реализации железнодорожного проекта Rail Baltica и решения вопросов национальной авиакомпании airBaltic обсуждалось создание должности министра по особым поручениям, рассказал руководитель фракции "Объединенного списка" (ОС) в Сейме Марис Кучинскис в подкасте агентства LETA "Что это вообще было?".
Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс (ОС) ранее говорил, что в правительстве могли бы быть и беспартийные профессионалы, однако публично не называл ни конкретных имен, ни отраслей, которыми потенциально могли бы руководить эти люди.
В свою очередь Кучинскис, на просьбу назвать, в каких отраслях могли бы быть такие министры, упомянул сферы финансов, здравоохранения и экономики.
Между тем в ходе "внутренних переговоров" обсуждался вопрос о том, не нужен ли на время кто-то, кто решит наболевшие вопросы в сфере сообщения. Поэтому допускается мысль о таком министре по особым поручениям. Эту идею Кулбергсу еще предстоит представить фракции ОС.
Кучинскис отметил, что функции Министерства сообщения очень сложны, а его потенциал невысок, поэтому и возникла мысль о возможном создании такой должности.