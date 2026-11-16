Экономия экономией, но Латвии, оказывается, может понадобиться еще один министр

Между тем в ходе "внутренних переговоров" обсуждался вопрос о том, не нужен ли на время кто-то, кто решит наболевшие вопросы в сфере сообщения. Поэтому допускается мысль о таком министре по особым поручениям. Эту идею Кулбергсу еще предстоит представить фракции ОС.