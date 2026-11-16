Жалобы на водителей скорой помощи поступают не по адресу: в NMPD объяснили, в чем проблема
Жители Латвии жалуются на поведение водителей машин скорой помощи, но позже выясняется, что нарушителями нередко оказываются сотрудники частных компаний. Государственная медицинская служба требует запретить им использовать похожую окраску автомобилей.
Частный медицинский транспорт должен отличаться по окраске от автомобилей Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Из-за внешнего сходства жители ошибочно принимают частные машины за государственные и обращаются в NMPD с жалобами на поведение их водителей. Руководитель отдела внешних коммуникаций NMPD Микс Дуцис пояснил, что служба не ведет точную статистику подобных случаев, однако получила уже несколько жалоб на нарушения правил дорожного движения и поведение водителей на дорогах. При проверке выяснялось, что нарушения, о которых сообщали жители, совершали представители частных организаций.
По словам Дуциса, люди видят желтую окраску и надпись "Ambulance" и ошибочно идентифицируют такие автомобили как машины NMPD. "В результате государственную службу необоснованно обвиняют в действиях, за которые мы не можем нести ответственность и на которые не можем повлиять", - отметил представитель NMPD.
Ранее служба уже обращалась в Министерство здравоохранения с предложением начать обсуждение вопроса о введении отдельной маркировки для транспорта частных поставщиков медицинских услуг. Тогда министерство решило сохранить существующий порядок, однако NMPD по-прежнему считает, что частные автомобили должны иметь другую окраску.
Дуцис подчеркнул, что NMPD является государственной службой, поэтому ее визуальная идентичность должна быть защищена так же, как внешний вид автомобилей Государственной полиции или Государственной пожарно-спасательной службы.
Основная задача NMPD - оказывать неотложную медицинскую помощь как в повседневной жизни, так и в чрезвычайных ситуациях. Другие учреждения и коммерческие предприятия используют автомобили оперативного транспорта для гораздо более широкого спектра услуг, в том числе таких, для которых статус оперативного транспортного средства вообще не требуется.
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В NMPD также отмечают, что строго контролируют компетентность и поведение водителей собственных оперативных автомобилей. Они проходят специальное обучение и регулярные проверки. Служба использует GPS и видеокамеры, а также проверяет обоснованность использования проблесковых маячков и звуковых сигналов. "Службе неизвестно, как и осуществляется ли вообще подобный контроль за водителями оперативных автомобилей коммерческих предприятий", - добавил Дуцис.
По мнению NMPD, автомобили государственной службы должны быть однозначно отличимы от транспорта других поставщиков услуг. Это позволит четко разграничить ответственность и не вводить общественность в заблуждение.