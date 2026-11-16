Жалобы на водителей скорой помощи поступают не по адресу: в NMPD объяснили, в чем проблема

Частный медицинский транспорт должен отличаться по окраске от автомобилей Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Из-за внешнего сходства жители ошибочно принимают частные машины за государственные и обращаются в NMPD с жалобами на поведение их водителей. Руководитель отдела внешних коммуникаций NMPD Микс Дуцис пояснил, что служба не ведет точную статистику подобных случаев, однако получила уже несколько жалоб на нарушения правил дорожного движения и поведение водителей на дорогах. При проверке выяснялось, что нарушения, о которых сообщали жители, совершали представители частных организаций.