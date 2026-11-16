Вот моя деревня: население Латвии проявило неожиданные предпочтения в выборе жилья
Более четверти, или 28% жителей Латвии, предпочли бы приобрести жилье в Риге, показал опрос банка Luminor. На втором месте по популярности оказалась сельская местность – ее выбрали бы 14% опрошенных.
Рига особенно популярна среди молодежи – 43% жителей в возрасте 18–29 лет выбрали бы жилье в столице, тогда как люди в возрасте 50–60 лет охотнее приобрели бы его в сельской местности.
Среди городов за пределами Риги жители чаще всего хотели бы поселиться в Юрмале, Лиепае, Цесисе и Вентспилсе.
Устойчивый интерес к жилью в столице и ее окрестностях подтверждают и данные об ипотечном кредитовании. На Ригу приходится около 55% всех выданных кредитов, на Пририжье – около 40%. В Пририжье уже долгое время особенно высоким спросом пользуется недвижимость в Марупском крае.
"В последние годы жилищное строительство активизировалось и в регионах. В Лиепае, Валмиере, Кулдиге и Смилтене строят многоквартирные дома. Это закономерное развитие, поскольку жилье строится там, где местная экономика создает рабочие места, привлекает жителей, способствует развитию инфраструктуры и открывает новые возможности", – поясняют эксперты.
По данным Luminor, за первые шесть месяцев 2026 года объем финансирования, выданного на покупку жилья, был на 13% больше, чем в первом полугодии 2025 года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцы в Латвии получат дополнительную возможность отремонтировать свои многоквартирные дома.