Вот моя деревня: население Латвии проявило неожиданные предпочтения в выборе жилья

Устойчивый интерес к жилью в столице и ее окрестностях подтверждают и данные об ипотечном кредитовании. На Ригу приходится около 55% всех выданных кредитов, на Пририжье – около 40%. В Пририжье уже долгое время особенно высоким спросом пользуется недвижимость в Марупском крае.