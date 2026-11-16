17 ноября интернет отключат, а деньги исчезнут со счетов? В Латвии распространяются пугающие слухи

Слухи первоначально появились 31 октября в виде анонимной публикации на платформе X. Автор ссылался на некий источник в Даркнете, который якобы располагал секретной информацией. Позже, по мере распространения сообщения в социальных сетях, к нему добавлялись все новые подробности. Людей призывали готовиться к продолжительным перебоям в работе связи и электроснабжения, которые якобы могут продлиться до трех месяцев. В последнее время сторонники этой теории даже всерьез обсуждают между собой способы выживания в течение 90 дней без электричества и отопления.