17 ноября интернет отключат, а деньги исчезнут со счетов? В Латвии распространяются пугающие слухи
В социальных сетях распространяют пугающие предупреждения: якобы 17 ноября хакеры отключат интернет во всем мире, опустошат банковские счета и оставят людей без электричества на три месяца. Некоторые уже обсуждают, как выжить 90 дней без отопления и связи.
В социальных сетях стремительно распространяются пугающие предупреждения о возможной глобальной кибератаке, которая якобы начнется 17 ноября. Утверждается, что во всем мире отключат интернет, а хакеры опустошат банковские счета. В некоторых публикациях этот сценарий даже сравнивают с пандемией Covid-19. Однако никаких доказательств этим утверждениям нет, а специалисты по проверке фактов признали их ложными.
Жителей призывают готовиться к длительным перебоям с электричеством
Слухи первоначально появились 31 октября в виде анонимной публикации на платформе X. Автор ссылался на некий источник в Даркнете, который якобы располагал секретной информацией. Позже, по мере распространения сообщения в социальных сетях, к нему добавлялись все новые подробности. Людей призывали готовиться к продолжительным перебоям в работе связи и электроснабжения, которые якобы могут продлиться до трех месяцев. В последнее время сторонники этой теории даже всерьез обсуждают между собой способы выживания в течение 90 дней без электричества и отопления.
К распространению слухов быстро подключились видеоплатформы TikTok и Instagram. Их популяризировали инфлюенсеры, используя в качестве "доказательств" кадры из популярного анимационного сериала "Симпсоны" и изображения, созданные искусственным интеллектом. Действительно, в одном из эпизодов "Симпсонов", вышедшем в 2023 году, можно увидеть календарь с датой "17 ноября", однако год не указан. Никакого отношения к реальным событиям этот эпизод не имеет.
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При этом анимационный сериал уже много лет используется сторонниками различных теорий заговора в качестве якобы подтверждения их прогнозов.
Слухи могло спровоцировать реальное событие
Специалисты по проверке фактов предполагают, что распространению слухов могло способствовать и одно действительно запланированное событие: 17 ноября в США состоится проверка национальной системы экстренного оповещения населения. Ожидается, что примерно в 14:20 по времени восточного побережья США радиостанции и телеканалы примерно на одну минуту прервут обычные передачи, чтобы транслировать тестовое сообщение. После завершения проверки вещание возобновится в обычном режиме.
Сторонники теорий заговора использовали эту информацию как доказательство того, что американские власти готовятся к масштабной киберкатастрофе.
Жителей призывают создавать запасы
В социальных сетях в качестве дополнительного доказательства надвигающейся угрозы приводят рекомендации властей разных стран, в том числе европейских, иметь дома запасы продуктов и предметов первой необходимости как минимум на три дня на случай чрезвычайной ситуации.
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Однако эксперты в области информационных технологий и безопасности объясняют, что такие рекомендации являются частью общих мер гражданской защиты. Они предназначены для подготовки к различным чрезвычайным ситуациям, включая наводнения, бури и вызванные ими перебои с электроснабжением.
Эти рекомендации никак не связаны с 17 ноября и ни в коей мере не подтверждают распространяющиеся в социальных сетях слухи о возможных кибератаках.
Одновременно отключить весь мир практически невозможно
Фактчекеры из нескольких стран, в том числе Испании, Франции, Италии и Бразилии, опровергли версии о предстоящем глобальном отключении интернета и электричества. Испанский сайт по проверке фактов Maldita.es объясняет, что энергетические сети разных стран не представляют собой единую систему. Поэтому одновременно отключить электроснабжение во всем мире практически невозможно.
Эксперты технологической отрасли также отмечают, что "выключить интернет" невозможно, поскольку у него нет единого "центрального выключателя". Около 99% межконтинентального интернет-трафика передается по подводным кабелям. Чтобы вызвать действительно глобальное отключение интернета, хакерам пришлось бы одновременно перерезать 40-50% всех магистральных кабелей мира.
IT-аналитики также опровергают слухи о том, что хакеры якобы смогут одновременно опустошить банковские счета по всему миру. Для проведения такой масштабной и синхронной операции против всех банков планеты потребовались бы колоссальные вычислительные мощности и возможности для установления соединений, которых сегодня не существует даже теоретически.
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Между тем специалисты по проверке фактов предупреждают: подобные слухи могут использовать и мошенники. В условиях паники они могут пытаться выманивать у людей личные данные и финансовую информацию.