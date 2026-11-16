Больница Страдиня в праздничные дни изменит график работы: когда можно будет попасть к врачам
В День провозглашения независимости Латвии, 18 ноября, Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня продолжит круглосуточно принимать пациентов в экстренных ситуациях. Однако плановые медицинские услуги будут ограничены. Больница также предупредила об особенностях работы 17 ноября.
Центр неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы им. Страдиня (PSKUS) 18 ноября будет работать круглосуточно, однако доступность плановых медицинских услуг будет ограничена. Изменения в графике работы предусмотрены также на 17 ноября.
В оба дня - 17 и 18 ноября - Центр неотложной медицинской помощи будет работать в обычном режиме, круглосуточно оказывая помощь пациентам в экстренных ситуациях.
Прием пациентов, направленных на плановое лечение (A1), в среду, 18 ноября, будет проходить с 10:00 до 14:00. Амбулаторные подразделения больницы в этот день плановые услуги предоставлять не будут. Во вторник, 17 ноября, они будут работать на час меньше обычного, а пациентов примут в ранее согласованное время.
Посещать пациентов родственники смогут 17 ноября с 14:00 до 19:00, а 18 ноября - с 10:00 до 19:00. В отделении интенсивной терапии в оба дня посещения будут разрешены с 17:00 до 19:00, а в родильном отделении - с 16:00 до 20:00.
В больнице напоминают, что при легких заболеваниях и незначительных проблемах со здоровьем, не требующих экстренной медицинской помощи, жители могут получить консультацию медиков по государственному телефону семейных врачей 66016001.
В выходные и праздничные дни консультации по этому номеру доступны круглосуточно.