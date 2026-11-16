Больница Страдиня в праздничные дни изменит график работы: когда можно будет попасть к врачам

Прием пациентов, направленных на плановое лечение (A1), в среду, 18 ноября, будет проходить с 10:00 до 14:00. Амбулаторные подразделения больницы в этот день плановые услуги предоставлять не будут. Во вторник, 17 ноября, они будут работать на час меньше обычного, а пациентов примут в ранее согласованное время.