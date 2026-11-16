Экономист считает, что цена на природный газ превысила критическую отметку. Что это значит для Латвии?

Пока промышленность Латвии растет быстрее, чем у соседей по Балтии. В третьем квартале выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В химической отрасли прирост составил 14,6%, в производстве металлоизделий – 15,7%. В Эстонии промышленное производство выросло на 1,5%, а в Литве темпы роста, по оценке банка, вероятно, достигли пика еще в июле.