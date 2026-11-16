Экономист считает, что цена на природный газ превысила критическую отметку. Что это значит для Латвии?
В октябре средняя цена на природный газ в Европе впервые с 2022 года превысила порог, который аналитики банка Citadele считают критическим для обрабатывающей промышленности Латвии, – 85 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Об этом в своем комментарии рассказывает главный экономист банка Карлис Пургайлис.
Кому будет плохо
В июне газ на нидерландской бирже TTF стоил в среднем 45 евро за МВт·ч, а в октябре – уже 87 евро. К концу октября цена достигла 104 евро – максимума с декабря 2022 года. К 9 ноября газ подешевел более чем на 20%, до 82,5 евро, но в следующие дни цена вновь поднялась выше 90 евро за МВт·ч.
В Латвии к подорожанию газа наиболее чувствительны производители химической продукции, изделий из резины, пластмассы и металла. Для них критическая отметка ниже – около 70 евро за МВт·ч. Газ преодолел ее еще в сентябре. Эти предприятия расходуют много энергии, а рентабельность у них сравнительно невысока.
Для производителей стройматериалов, мебели и полиграфической продукции критический порог составляет 85 евро за МВт·ч. Особенно трудно может прийтись производителям цемента и кирпича. Обжиг дорожает, а спрос на стройматериалы слабеет, поскольку строительные компании и домохозяйства вынуждены больше платить за энергию и сокращают другие расходы.
В текстильной промышленности критическая цена составляет около 95 евро за МВт·ч, в производстве транспортных средств и деталей – 105 евро, одежды – 110, напитков – 115. В этих отраслях на энергию приходится меньшая доля затрат, а на темпы роста сильнее влияет спрос.
Опасный порог
Пока промышленность Латвии растет быстрее, чем у соседей по Балтии. В третьем квартале выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В химической отрасли прирост составил 14,6%, в производстве металлоизделий – 15,7%. В Эстонии промышленное производство выросло на 1,5%, а в Литве темпы роста, по оценке банка, вероятно, достигли пика еще в июле.
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Общий порог для обрабатывающей промышленности во всех трех странах Балтии одинаков – около 85 евро за МВт·ч. Однако химическая промышленность Литвы и бумажная промышленность Эстонии реагируют на подорожание газа уже при цене 55 евро. У латвийских предприятий запас прочности пока больше, но если газ надолго останется дорогим, это преимущество может сократиться.