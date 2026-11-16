"Новое Единство" и "Прогрессивные" не поддержат новое правительство
Формируемое "Объединенным списком" и Нацобъединением правительство столкнется с сопротивлением сразу двух партий.
Объединение "Новое Единство" и партия "Прогрессивные", которых не пригласили присоединиться к формируемой "Объединенным списком" коалиции, но с которыми обсуждается возможность передачи руководства одной из комиссий Сейма, не поддержат новое правительство, заявили в понедельник в подкасте агентства LETA "Что это вообще было?!" депутат от "Нового Единства" Инга Берзиня и депутат от "Прогрессивных" Атис Швинка.
"Новое Единство" не может политически взять на себя ответственность за правительство, в котором его нет", - сказала Берзиня. Она отметила, что ее объединение уважает результаты выборов и желает успехов коалиции "Объединенного списка" (AS) и Национального объединения (NA). По словам Берзини, во время переговоров о формировании правительства "Новое Единство" подходило к обсуждению с открытым настроем и готовностью работать, а также представило свое видение финансирования различных сфер.
Однако кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс решил сформировать коалицию, которая, по оценке Берзини, не является латвийской. Она считает, что реальная работа такого правительства невозможна, если оно располагает лишь 51 голосом AS и NA в Сейме. Берзиня добавила, что "Новое Единство" будет конструктивной оппозицией.
С ее оценкой не согласилась депутат Национального объединения Илзе Индриксоне. Она заявила, что фракция NA подтвердила готовность присутствовать в Сейме при всех важных голосованиях и обеспечивать необходимую поддержку. То же самое, по ее словам, обещал "Объединенный список". Индриксоне подчеркнула, что переговоров о привлечении дополнительных голосов не было, а партии будущей коалиции не заключают соглашений с другими политическими силами. "Это обеспечит то, что мы действительно работаем вместе", - сказала она.
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Депутат не стала отрицать, что с 51 голосом работа коалиции будет непростой. Тем не менее она выразила надежду на конструктивное сотрудничество и призвала оппозицию не отвергать все предложения правительства только потому, что она находится в оппозиции.
Схожую позицию высказал руководитель фракции AS в Сейме Марис Кучинскис. По его мнению, широкая коалиция лишь затруднила бы работу. Он напомнил, что основные решения разрабатывает правительство, и задался вопросом, какой смысл был бы в том, чтобы при пропорциональном распределении каждой партии досталось по одному месту. Кучинскис также выразил надежду, что сотрудничество с оппозицией в Сейме будет конструктивным.
Атис Швинка, в свою очередь, заявил, что "Прогрессивные" не поддержат правительство, которое будет опираться на голоса лидера партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнарса Шлесерса. По его словам, эту позицию партия четко обозначила еще до выборов. Швинка считает, что "Объединенный список" упустил возможность создать более широкую коалицию, которая была бы необходима для полноценного проведения запланированных реформ. "Вместо этого AS и NA опираются на голоса Айнарса Шлесерса", - сказал он. По мнению Швинки, в Сейме будет сложно обеспечить кворум для голосований. Кроме того, он считает, что AS упустил возможность создать единый сильный избирательный список. По его оценке, даже внутри самого "Объединенного списка" сейчас нет единства.
Тем временем Шлесерс заявил, что у LPV есть несколько условий, при выполнении которых партия готова поддержать правительство AS и Национального объединения. Речь идет о реорганизации государственного управления, экономическом росте, стимулировании рождаемости и поддержке семей.
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Ранее сообщалось, что "Объединенный список" и Нацобъединение договорились о сотрудничестве в формировании нового правительства и распределении сфер ответственности. У коалиции, сформированной "Объединенным списком" и Нацобъединением, будет 51 голос в парламенте.