"Новое Единство" и "Прогрессивные" не поддержат новое правительство

Атис Швинка, в свою очередь, заявил, что "Прогрессивные" не поддержат правительство, которое будет опираться на голоса лидера партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнарса Шлесерса. По его словам, эту позицию партия четко обозначила еще до выборов. Швинка считает, что "Объединенный список" упустил возможность создать более широкую коалицию, которая была бы необходима для полноценного проведения запланированных реформ. "Вместо этого AS и NA опираются на голоса Айнарса Шлесерса", - сказал он. По мнению Швинки, в Сейме будет сложно обеспечить кворум для голосований. Кроме того, он считает, что AS упустил возможность создать единый сильный избирательный список. По его оценке, даже внутри самого "Объединенного списка" сейчас нет единства.