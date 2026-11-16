В Риге почтят память погибших трансгендерных людей: организаторы приглашают на мероприятие

В пятницу, 20 ноября, в 19:00 в рижском творческом квартале Lastādija состоится мероприятие, посвященное Дню памяти трансгендерных людей. Во время вечера вспомнят трансгендерных, небинарных и других гендерно-разнообразных людей, умерших в этом году в Латвии и других странах мира. Во время вечера памяти участники зажгут костер, выступят представители сообщества, а также будут зачитаны имена умерших. Под песни ансамбля трансгендерного сообщества Transamblis участники зажгут памятные свечи.