В Риге почтят память погибших трансгендерных людей: организаторы приглашают на мероприятие
В Риге состоится вечер памяти людей, погибших из-за насилия и трансфобии. Участники зажгут костер и свечи, прочитают имена умерших и выступят с музыкальной программой. Организаторы подчеркивают: это не праздник, а день памяти и солидарности.
В пятницу, 20 ноября, в 19:00 в рижском творческом квартале Lastādija состоится мероприятие, посвященное Дню памяти трансгендерных людей. Во время вечера вспомнят трансгендерных, небинарных и других гендерно-разнообразных людей, умерших в этом году в Латвии и других странах мира. Во время вечера памяти участники зажгут костер, выступят представители сообщества, а также будут зачитаны имена умерших. Под песни ансамбля трансгендерного сообщества Transamblis участники зажгут памятные свечи.
В организации мероприятия участвуют объединения трансгендерных, небинарных и других гендерно-разнообразных людей Transfluens и Transformācija. Они призывают жителей выразить солидарность с людьми, которые в повседневной жизни сталкиваются с трансфобией и негативным отношением.
Международный день памяти трансгендерных людей отмечается во всем мире 20 ноября. В этот день вспоминают людей, которые были убиты или пострадали от трансфобии и насилия из-за своей гендерной идентичности или ее проявления.
Организаторы отмечают, что среди представителей ЛГБТ-сообщества трансгендерные люди подвергаются наибольшему риску нападений и самоубийств. При этом случаи смерти трансгендерных людей зачастую не получают должного документального отражения. В Латвии нет специального регистра случаев смерти трансгендерных людей, поэтому, по словам организаторов, не хватает данных для оценки ситуации и ее улучшения.
Организаторы подчеркивают, что День памяти трансгендерных людей - это не праздник, а день скорби и воспоминаний. Его проведение напоминает о необходимости помнить о знакомых трансгендерных людях и заботиться о них, особенно за пределами Риги.