Политолог призвал депутатов Сейма затянуть пояса вместе с народом: "Сначала покажите пример"
Жителей Латвии могут ожидать реформы и сокращение государственных расходов, но политики должны начать с себя. Политолог Роман Гагунов считает, что уменьшение компенсаций депутатам Сейма стало бы важным символическим шагом. При этом он предупреждает: экономить нельзя на здравоохранении, образовании и других сферах, которые и без того испытывают нехватку денег.
Прежде чем политики потребуют от широких слоев общества экономить, им самим следовало бы подумать о сокращении собственных расходов. Лектор Рижского университета имени Страдиня и политолог Роман Гагунов в интервью порталу Jauns.lv заявил, что сокращение компенсаций депутатам Сейма стало бы символическим, но важным шагом. Он также призвал жителей быть готовыми к реформам, но не впадать в пессимизм.
Говоря о предстоящих реформах и сокращении расходов, эксперт предположил, что первые изменения могут стать заметны уже при утверждении государственного бюджета на следующий год. "Возможно, это будет ощутимо уже в контексте государственного бюджета, когда будет утверждаться бюджет на следующий год. Думаю, там могут появиться первые сокращения и урезания. Возможно, это не будут масштабные реформы или серьезные сокращения, но определенные изменения могут быть предусмотрены", - сказал Гагунов.
Депутаты должны подавать пример
По мнению политолога, парламенту также следовало бы продемонстрировать пример экономии. "Конечно, хотелось бы увидеть пример со стороны самого парламента. Речь может идти о компенсациях депутатам или в целом о расходах государственного управления".
Он подчеркнул, что важно, чтобы представители парламента сами сделали первые шаги по ограничению своих расходов, даже если эти шаги будут носить преимущественно символический характер.
"Если говорить о компенсациях депутатам, то это не такие огромные суммы, которые могли бы закрыть дыры в государственном бюджете. Но это был бы символический шаг, прежде чем мы начнем требовать от широких слоев общества экономии и вводить меры для привлечения дополнительных средств в государственный бюджет".
В этом году кардинального сокращения расходов не ожидается
Гагунов прогнозирует, что первые реформы, скорее всего, начнут реализовывать в следующем году, тогда как более масштабные меры экономии могут последовать при утверждении государственного бюджета на 2028 год. "Думаю, сейчас это будут более мелкие меры, которые можно реализовать в краткосрочной перспективе", - отметил он.
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Политолог напомнил, что еще летом прежнее правительство работало над различными мерами, которые можно внедрить в государственном управлении. Например, министерства и подведомственные им учреждения могут по-разному оптимизировать свои расходы. "Не думаю, что уже в конце этого года мы столкнемся с кардинальным сокращением расходов, но полагаю, что во многих отраслях сокращения могут начаться уже в этом году", - предположил Гагунов.
Он также напомнил, что Государственный контроль на протяжении многих лет обращал внимание на ряд статей расходов, по которым можно сэкономить средства.
"Хотелось бы увидеть, что политики тоже подают пример, сокращая собственные расходы, даже если экономия для государственного бюджета составит миллион евро. На фоне общего бюджета это очень символическая сумма. Но если эти деньги действительно удастся сэкономить за счет самих парламентариев, это определенно будет правильным шагом", - считает политолог.
Жителей призывают не бояться реформ и не впадать в пессимизм
Гагунов также высказался о том, как жителям следует относиться к предстоящим реформам и сокращению расходов.
"Прежде всего, не стоит смотреть на ситуацию настолько пессимистично, как нас пытаются напугать. Я не финансист и не экономист, я политолог, но советую сохранять хладнокровие и быть готовыми к тому, что те или иные реформы состоятся".
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При этом, по мнению Гагунова, многое будет зависеть от того, насколько разумными и продуманными окажутся решения политиков. Важно, чтобы экономия затрагивала именно те статьи расходов и отрасли, где действительно есть возможности для сокращения затрат.
"Мне бы очень не хотелось, чтобы экономили за счет тех отраслей, которые и сейчас находятся в довольно критическом положении и испытывают нехватку финансирования. Таких отраслей, сфер и профессий у нас немало".
В качестве примера он привел культуру, представители которой уже выступают с заявлениями о сложившейся ситуации. Осторожно следует подходить и к сокращению расходов на внутренние дела, образование и науку. "Есть статьи расходов, по которым финансирования, возможно, уже сейчас критически не хватает".
Гагунов обратил внимание, что в новом Сейме немало депутатов с высшим образованием, в том числе экономическим. "Само по себе высшее образование еще не означает, что эти политики будут принимать качественные решения. Но их образ мышления, предыдущий опыт и образование могут помочь глубже разобраться в вопросах государственного бюджета и увидеть те направления, где экономия действительно обоснованна".
Политолог сравнил государственный бюджет с бюджетом обычной семьи. В обоих случаях существуют статьи расходов, на которые деньги тратятся каждый месяц, хотя без них вполне можно было бы обойтись, поскольку они не связаны с первоочередными потребностями.
По его мнению, средства было бы полезнее перенаправить на действительно важные для общества направления. "В целом мы знаем, что довольно значительная часть общества живет на грани бедности. В таких условиях, когда человек вечером думает о том, сможет ли он оплатить счета и купить молоко и хлеб, мы не можем ожидать от него гражданской и политической активности, участия в выборах, вовлеченности в общественную жизнь и укрепления демократии. У него есть первоочередные вопросы выживания".
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Перед новым правительством стоит немало вызовов
Гагунов считает, что новому правительству предстоит решить множество сложных задач. Одна из главных - найти баланс между расходами на государственную безопасность, которые, безусловно, жизненно важны, и финансированием социального обеспечения, здравоохранения, образования и доступности этих услуг.
"Мы часто много говорим о внешней безопасности, наших границах и других подобных вопросах. Это важно, но одновременно необходимо обращать внимание и на внутреннюю безопасность.
Как только экономическая ситуация в обществе ухудшается, возникают предпосылки для роста недоверия к государственным институтам, поляризации общества и других негативных процессов. Это фактор риска, к которому нужно подходить разумно и понимать, где действительно можно сэкономить, а где, наоборот, необходимо увеличить финансирование", - подчеркнул политолог.