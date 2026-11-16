Политолог призвал депутатов Сейма затянуть пояса вместе с народом: "Сначала покажите пример"

По его мнению, средства было бы полезнее перенаправить на действительно важные для общества направления. "В целом мы знаем, что довольно значительная часть общества живет на грани бедности. В таких условиях, когда человек вечером думает о том, сможет ли он оплатить счета и купить молоко и хлеб, мы не можем ожидать от него гражданской и политической активности, участия в выборах, вовлеченности в общественную жизнь и укрепления демократии. У него есть первоочередные вопросы выживания".