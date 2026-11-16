Латвию включили в крупный европейский проект по развитию искусственного интеллекта
Пять европейских технологических компаний (Nokia, Nscale, Skeleton, Telia и Verda) создали консорциум AI Gigafactory Northern (AIGF Northern), чтобы построить в странах Балтии и Северной Европы масштабную инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Одной из четырех площадок для реализации проекта выбрана Валмиера.
Ожидается, что проект поможет Латвии привлечь инвестиции, создать рабочие места для высококвалифицированных специалистов и предоставить латвийским предприятиям, вузам и исследователям доступ к высокопроизводительным вычислительным системам для работы с ИИ. AIGF Northern объединит центры в Валмиере, финском городе Оулу, Таллинском регионе Эстонии и Швеции, где площадку еще предстоит выбрать. В пользу Валмиеры сыграло то, что здесь уже есть доступ к электросети и подходящий земельный участок, а с местным самоуправлением налажено хорошее сотрудничество.
Участники консорциума планируют подать заявку на создание и эксплуатацию AIGF Northern в рамках конкурса для консорциумов по созданию гигафабрик ИИ. Его объявило Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям. Консорциум формируется в то время, когда Европейский союз (ЕС) наращивает инвестиции в вычислительные мощности для ИИ. Цель инициативы ЕС InvestAI – привлечь 30 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект. Из этой суммы 20 миллиардов евро предполагается привлечь из частного сектора, а 10 миллиардов – из бюджетов ЕС и стран-участниц.
AIGF Northern планируется создать как гигафабрику ИИ под европейским управлением. Ее центры в нескольких странах будут работать как единая сеть. Она объединит крупные вычислительные мощности для ИИ, суверенные облачные сервисы, сервисы ИИ-платформ и сети передачи данных с высокой пропускной способностью. Для их работы будет использоваться энергия из источников с низким уровнем выбросов углерода.
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"Чтобы реализовать свои планы в области ИИ, Европе нужна надежная инфраструктура, которой она сможет сама управлять и которую сможет расширять. AIGF Northern объединяет необходимые для этого знания и опыт в области передачи данных, вычислений, облачных технологий и энергетики. Опираясь на сильные стороны нескольких стран, мы можем создать в Европе более прочную основу для развития инноваций, повышения конкурентоспособности и укрепления технологического суверенитета", – отмечает директор Nokia по вопросам геополитики и связям с органами власти Микко Хаутала (Mikko Hautala).
Объединенные в сеть центры предоставят предприятиям, исследователям и организациям государственного сектора по всей Европе доступ к надежным сервисам для масштабных вычислений, работы в облаке и передачи данных. Распределение вычислительных мощностей между несколькими странами позволит снизить риски, связанные с сосредоточением инфраструктуры в одном месте, и повысить устойчивость европейской экосистемы ИИ.
Ранее Otkrito.lv писал о том, какие латвийские предприятия уже начали заменять сотрудников искусственным интеллектом.