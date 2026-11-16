Латвию включили в крупный европейский проект по развитию искусственного интеллекта

Ожидается, что проект поможет Латвии привлечь инвестиции, создать рабочие места для высококвалифицированных специалистов и предоставить латвийским предприятиям, вузам и исследователям доступ к высокопроизводительным вычислительным системам для работы с ИИ. AIGF Northern объединит центры в Валмиере, финском городе Оулу, Таллинском регионе Эстонии и Швеции, где площадку еще предстоит выбрать. В пользу Валмиеры сыграло то, что здесь уже есть доступ к электросети и подходящий земельный участок, а с местным самоуправлением налажено хорошее сотрудничество.