Сколько платят продавцам Lidl в Финляндии и Латвии? Разница впечатляет
В Финляндии активно обсуждают уровень зарплат в торговой отрасли. Сеть супермаркетов Lidl не стала скрывать, сколько зарабатывает продавец, работающий полный рабочий день.
"В августе в Финляндии вступило в силу общее повышение заработной платы. Что касается продавцов, то средняя зарплата сотрудника Lidl в Хельсинки составляет около 3300 евро в месяц до уплаты налогов. В других регионах Финляндии продавцы Lidl в среднем получают около 3000 евро брутто в месяц", - рассказала финскому новостному порталу Iltalehti представитель компании Мирва Нерхи.
По ее словам, разница в зарплатах объясняется тем, что Финляндия разделена на две зоны оплаты труда: столичный регион и остальную территорию страны.
Помимо основной зарплаты, сотрудники получают установленную Lidl процентную надбавку, размер которой также зависит от региона. В остальных частях Финляндии она составляет от 1,5% до 3%, тогда как в столичном регионе может достигать 10%.
Кроме зарплаты, работникам предоставляются различные дополнительные преимущества. Среди них - скидка 6% на покупки в магазинах Lidl, льготы и бонусы через приложение Epassi, а также различные премии. Больше всего, естественно, зарабатывают сотрудники, которые дольше всего работают в компании.
Зарплата продавца складывается из основной ставки, установленной компанией надбавки и дополнительных выплат за работу в определенные часы. Такие доплаты обычно предусмотрены за работу по вечерам, ночам, субботам, воскресеньям и государственным праздникам.
Для работы продавцом в финском Lidl не требуется определенное образование. "Мы рады, если у кандидатов уже есть опыт работы в торговле, однако это не обязательное условие. Продавцов мы обучаем самостоятельно", - рассказала представитель компании.
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При этом обязанности продавцов не ограничиваются обслуживанием покупателей на кассе. Они также раскладывают товары по полкам, следят за порядком в торговых залах и витринах, а также заботятся о чистоте магазина.
В настоящее время 35% сотрудников финских магазинов Lidl работают полный рабочий день, а 65% - неполный. Средний стаж работы сотрудников в компании составляет 6,4 года. По словам Нерхи, 5% нынешних работников магазинов трудятся в компании не менее 20 лет, а 23% - не менее 10 лет.
Представитель Lidl также отметила, что большинство сотрудников магазинов - женщины. Их доля составляет 75%, тогда как мужчины занимают 25% рабочих мест. По ее словам, такое соотношение характерно для всей торговой отрасли. "Практически все наши сотрудники получают зарплату непосредственно от Lidl, и мы почти не пользуемся услугами компаний, предоставляющих временную рабочую силу", - добавила Нерхи.
Lidl - основанная в Германии сеть магазинов низких цен, входящая в крупный розничный концерн Schwarz Gruppe. История компании началась в 1930-х годах, однако первый магазин Lidl в современном формате открылся в 1973 году в немецком городе Людвигсхафен. Сегодня Lidl работает более чем в 30 европейских странах, а также в США. Общее количество магазинов сети превышает 12 000.
Сколько платят продавцам Lidl в Латвии?
Согласно актуальным вакансиям Lidl Latvija за ноябрь 2026 года, работник магазина в Латвии может получать примерно 1120-1470 евро брутто в месяц с учетом дополнительных выплат.
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Согласно опубликованной информации, компания предлагает:
- Основную ставку - 7 евро брутто в час.
- С учетом надбавок - до 8,10 евро брутто в час.
- Дополнительные бонусы - до 190 евро брутто в месяц.
- Повышение зарплаты после одного года работы.
- Медицинскую страховку после трех месяцев работы и другие дополнительные льготы.
Первые магазины Lidl в Латвии открылись 7 октября 2021 года. В тот день одновременно начали работу 15 супермаркетов в разных городах страны, в том числе в Риге, Лиепае, Елгаве, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе.