Сколько платят продавцам Lidl в Финляндии и Латвии? Разница впечатляет

Представитель Lidl также отметила, что большинство сотрудников магазинов - женщины. Их доля составляет 75%, тогда как мужчины занимают 25% рабочих мест. По ее словам, такое соотношение характерно для всей торговой отрасли. "Практически все наши сотрудники получают зарплату непосредственно от Lidl, и мы почти не пользуемся услугами компаний, предоставляющих временную рабочую силу", - добавила Нерхи.