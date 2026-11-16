"Вы выиграете эту войну!" Принц Гарри прибыл в Украину с секретным визитом и встретился с ранеными солдатами

Британский принц, сам бывший военный, рассказывал, как его глубоко тронули смерти и меняющие жизнь ранения, которые он видел во время службы в Афганистане. Он основал "Игры непокоренных" в 2014 году, еще будучи на действительной службе в британской армии. "Каждый человек в Украине вносит свой вклад в эту войну, – сказал он в воскресенье. – В моих мыслях вы уже победили. Я надеюсь, что война скоро закончится".