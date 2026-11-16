Визит принца Гарри в Украину: встречи с ранеными солдатами и ветеранами войны (15.11.26)
В минувшие выходные британский принц Гарри совершил неожиданный визит в охваченную войной Украину, где встретился с ранеными солдатами и медиками.
"Вы выиграете эту войну!" Принц Гарри прибыл в Украину с секретным визитом и встретился с ранеными солдатами
Британский принц Гарри на выходных совершил неожиданный визит на Украину, где встретился с ранеными ветеранами и медиками, специализирующимися на военных травмах.
Во время своего четвертого визита на Украину после вторжения России в 2022 году принц Гарри сказал раненым солдатам, что мир продолжит поддерживать Киев, и выразил надежду на скорое окончание затянувшейся войны. В субботу и воскресенье он принимал участие в мероприятиях, организованных в городе Львов на западе Украины. Визит держался в секрете из соображений безопасности.
Член британской королевской семьи поднялся на сцену на конференции медиков, организованной Superhumans – городской клиникой, которая специализируется на реабилитации раненых солдат.
"Вы победите в этой войне, и тогда вас ждет успех", – сказал принц Гарри собравшимся, среди которых был и министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Принц Гарри также встретился со спортсменами, которые надеются представить Украину на играх в Бирмингеме (Великобритания) в следующем году. В школьном спортзале он наблюдал за игроками в регби на колясках, которые боролись за место в сборной Украины на следующих "Играх непокоренных" – это основанные принцем международные спортивные соревнования для ветеранов и действующих военнослужащих. Украина планирует в следующем году отправить на игры свою самую многочисленную за все время команду – 60 спортсменов.
В воскресенье принц назвал ветеранов примером для общества и призвал Запад распространить поддержку, оказываемую украинской армии, также и на ветеранов. "Мы вкладывали в них средства до того, как они надели форму, и мы должны продолжать вкладывать в них и после того, как они ее снимут".
Ветеранам, присоединившимся к движению, принц Гарри сказал: "Когда война закончится и Украина победит, мы будем готовы помочь вам провести "Игры непокоренных".
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Во время матча по регби он обнял игрока, которого узнал: Валерия Одайныка, бывшего участника "Игр непокоренных" 2025 года в Канаде с ампутированной ногой. 41-летний мужчина с большой татуировкой на руке объяснил принцу, что по-прежнему находится на действительной военной службе. "Когда же ты находишь время для тренировок?" – спросил Гарри. Позже Одайнык рассказал, что именно благодаря "Играм непокоренных" он начал и продолжает заниматься адаптивным спортом.
Британский принц, сам бывший военный, рассказывал, как его глубоко тронули смерти и меняющие жизнь ранения, которые он видел во время службы в Афганистане. Он основал "Игры непокоренных" в 2014 году, еще будучи на действительной службе в британской армии. "Каждый человек в Украине вносит свой вклад в эту войну, – сказал он в воскресенье. – В моих мыслях вы уже победили. Я надеюсь, что война скоро закончится".