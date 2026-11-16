Ради экономии новому правительству Латвии предстоят неудобные решения - предупреждение предпринимателей
За год борьбы с бюрократией в Латвии удалось сэкономить около 100 миллионов евро. Самый заметный результат достигнут в строительной отрасли. Однако теперь главные решения предстоит принять новому правительству - и они могут оказаться весьма непопулярными.
За последний год рабочей группе по сокращению бюрократии удалось найти возможности для экономии примерно 100 миллионов евро. Об этом в понедельник в интервью программе "Rīta panorāma" рассказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис.
Он отметил, что 1 декабря исполнится год с тех пор, как руководство рабочей группой по сокращению бюрократии перешло к бывшему председателю правления LTRK Янису Эндзиньшу. За это время, согласно европейской методологии, удалось добиться экономии примерно в 100 миллионов евро. Наибольший результат достигнут в строительном секторе.
Ростовскис также сообщил, что проекты решений по сокращению бюрократии уже подготовлены. Теперь их предстоит рассмотреть новому правительству.
"Мы ждем, когда правительство сформируется и приступит к работе. (...) Это будет момент истины, поскольку очевидно, что ряд решений окажется неудобным и непопулярным", - отметил Ростовскис.
Как ранее сообщало агентство LETA, вступая в должность, Эндзиньш заявил, что через год должны быть реализованы как минимум 120 инициатив по сокращению бюрократии. Рабочая группа по сокращению бюрократии была создана 27 марта 2025 года. В ее состав входят представители государственного управления, предпринимательской среды и неправительственных организаций. Первоначально ее возглавлял директор Государственной канцелярии.
LTRK - крупнейшее объединение предпринимателей в Латвии. В него входят более 8000 участников: 2700 индивидуальных предприятий и 5500 представителей предпринимательских объединений. Это микро-, малые, средние и крупные предприятия из всех регионов и отраслей страны, ассоциации, городские предпринимательские клубы и другие объединения предпринимателей.