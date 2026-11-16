Ради экономии новому правительству Латвии предстоят неудобные решения - предупреждение предпринимателей

Он отметил, что 1 декабря исполнится год с тех пор, как руководство рабочей группой по сокращению бюрократии перешло к бывшему председателю правления LTRK Янису Эндзиньшу. За это время, согласно европейской методологии, удалось добиться экономии примерно в 100 миллионов евро. Наибольший результат достигнут в строительном секторе.