Путин - капризный, Зеленский - неблагодарный: что еще Байден написал в мемуарах

Экс-президент США Джо Байден выпустил мемуары под названием "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America). Книга поступит в продажу 17 ноября, однако отдельные отрывки из нее уже стали достоянием общественности. The Wall Street Journal 15 ноября раскрыл несколько ярких фрагментов воспоминаний бывшего президента. В мемуарах он делится размышлениями о встречах и отношениях с Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху, а также вспоминает трагический вывод американских войск из Афганистана и неудачные дебаты перед президентскими выборами 2024 года.