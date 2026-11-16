Путин - капризный, Зеленский - неблагодарный: что еще Байден написал в мемуарах
Джо Байден выпустил мемуары, в которых откровенно рассказал о своих отношениях с мировыми лидерами. Путин, по его словам, вел себя как капризный подросток, Зеленский был упрямым и недостаточно благодарным, а Трамп однажды признался, что без политики они могли бы стать друзьями.
Экс-президент США Джо Байден выпустил мемуары под названием "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America). Книга поступит в продажу 17 ноября, однако отдельные отрывки из нее уже стали достоянием общественности. The Wall Street Journal 15 ноября раскрыл несколько ярких фрагментов воспоминаний бывшего президента. В мемуарах он делится размышлениями о встречах и отношениях с Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху, а также вспоминает трагический вывод американских войск из Афганистана и неудачные дебаты перед президентскими выборами 2024 года.
О Путине
Вспоминая встречи с мировыми лидерами, Байден характеризует манеру общения президента России Владимира Путина как "раздражающе капризную".
По наблюдениям Байдена, во время встреч Путин любил удобно откинуться в кресле и изображать безразличие - совсем как подросток.
О Зеленском
По мнению Байдена, актерский опыт президента Украины Владимира Зеленского оказался отличной подготовкой к роли лидера страны во время войны.
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Однако в личных беседах Зеленский порой вел себя мрачно и упрямо, а также выражал меньше благодарности, чем ожидал от него американский президент.
О Трампе
Вспоминая захват Капитолия в январе 2021 года, Байден пишет, что Трамп "не вел Америку вперед - он возглавил восстание". По мнению бывшего президента, это было одним из самых вопиющих проявлений неисполнения президентских обязанностей за всю историю США.
В то же время Байден признается, что был удивлен встречей с Трампом после выборов 2024 года. Несмотря на всю взаимную критику, Трамп сказал ему: "Знаешь, Джо, если бы не политика, я уверен, мы были бы хорошими друзьями".
О Нетаньяху
Байден признает, что особого доверия в его отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не было. "Меня также беспокоили манеры Биби, напоминавшие Трампа. Он мог вольно обращаться с правдой и без колебаний подчинять демократические институты собственным личным интересам", - пишет бывший президент США.
О выводе американских войск из Афганистана
Вывод американских войск из Афганистана подвергся резкой критике как со стороны противников Байдена, так и его сторонников. Тем не менее бывший президент по-прежнему считает, что принятое решение было правильным.
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"Я принял бы точно такое же решение еще раз. Поставить точку в войне в Афганистане было правильным шагом", - пишет он.
Байден также вспоминает, что против этого плана выступали даже некоторые представители его собственной администрации.
О провальных дебатах перед выборами 2024 года
Неудачное выступление на дебатах с Трампом перед президентскими выборами 2024 года Байден связывает с последствиями длительных авиаперелетов и эмоционально тяжелым периодом после того, как его сын Хантер Байден был признан виновным по уголовному делу. В решающий момент, как вспоминает бывший президент, он "потерял нить рассуждения".
Байден понимал, насколько неудачно прошли дебаты, однако надеялся, что у него будет еще одна возможность доказать свою состоятельность. "Я ошибался", - признается он в мемуарах.
Чем сейчас занимается Джо Байден?
Бывший президент США Джо Байден (83 года) после ухода из Белого дома в январе 2025 года в основном ведет более спокойный образ жизни, уделяя больше времени семье и здоровью. Сейчас в центре внимания оказались его мемуары.
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Бывший президент продолжает бороться и с проблемами со здоровьем. В мае 2025 года у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, распространившуюся на кости. Байден проходит лечение, а его врачи выражают осторожный оптимизм относительно результатов терапии.
В начале ноября Байден побывал в Ирландии, где встретился с премьер-министром страны Майклом Мартином и принял участие в мероприятии в Тринити-колледже в Дублине.
Он также продолжает высказываться об актуальных событиях во внутренней политике США, в том числе критикует изменения, которые Трамп проводит в Белом доме.