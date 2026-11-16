На пороге перемен? Кулбергс назвал министерство, которое упразднят первым

Отвечая на вопрос о том, какова будет роль партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) в этом правительстве, Кулбергс подчеркнул, что будет работать с любой партией, в том числе и с оппозицией, в более тесном сотрудничестве, чем наблюдалось ранее. По его словам, есть вопросы, в которых позиция "Объединенного списка" и ЛПМ совпадает.