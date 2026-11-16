На пороге перемен? Кулбергс назвал министерство, которое упразднят первым
В новом правительстве Латвии могут появиться беспартийные министры, а одно из министерств планируют упразднить. Андрис Кулбергс также объяснил, почему в будущую коалицию не пригласили "Новое Единство".
В новом правительстве, помимо министра обороны Райвиса Мелниса, который согласился продолжить работу, могут быть и другие беспартийные министры, признал в интервью Латвийскому радио действующий премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). У Кулбергса также нет возражений против того, чтобы работу продолжил министр внутренних дел Янис Домбрава ("Нацобъединение").
В свою очередь, переговоры по остальным министрам продолжатся в понедельник с партнерами по будущему правительству - Национальным объединением.
Однако из сказанного Кулбергсом следует, что в правительстве, помимо Мелниса, можно ожидать еще одного беспартийного министра. Подробности Кулбергс пообещал раскрыть на этой неделе.
Он также признал, что на первом этапе количество министерств будет сокращено на одно - за счет Министерства климата и энергетики.
На вопрос, почему в коалицию не включено "Новое Единство", Кулбергс ответил, что избиратель предоставил мандат доверия "Объединенному списку", потому что стране нужны перемены. Кулбергс не считает, что "Новое Единство" способно "изменить взгляд на жизнь" и быть активным во внедрении заявленных им перемен.
Отвечая на вопрос о том, какова будет роль партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) в этом правительстве, Кулбергс подчеркнул, что будет работать с любой партией, в том числе и с оппозицией, в более тесном сотрудничестве, чем наблюдалось ранее. По его словам, есть вопросы, в которых позиция "Объединенного списка" и ЛПМ совпадает.
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Правительство может быть утверждено на этой неделе, отметил Кулбергс, добавив, что еще нужно "отшлифовать пункты" в документах о сотрудничестве. Однако называть конкретный день он не стал.
Уже сообщалось, что "Объединенный список" и Нацобъединение договорились о сотрудничестве в формировании нового правительства и распределении сфер ответственности.