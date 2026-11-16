Мотоцикл на полной скорости въехал в остановку в Риге - погибла женщина
Трагедия произошла поздно вечером в центре Риги. Мотоцикл, которым управляла женщина, врезался в остановку общественного транспорта на бульваре Райня.
Вызов на бульвар Райня, 33, полиция получила в 23:14. По первоначальной информации, водительница мотоцикла не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. В аварии пострадала сама водительница мотоцикла, а ее пассажирка от полученных травм скончалась.
По факту произошедшего начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали еще восемь человек. В сфере дорожного движения принято 450 решений об административных правонарушениях, в том числе 218 - за превышение скорости.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре административных процесса и шесть уголовных процессов. Кроме того, начат один уголовный процесс в отношении водителя, предположительно находившегося под воздействием наркотических веществ.