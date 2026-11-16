Мотоцикл на полной скорости въехал в остановку в Риге - погибла женщина

Вызов на бульвар Райня, 33, полиция получила в 23:14. По первоначальной информации, водительница мотоцикла не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. В аварии пострадала сама водительница мотоцикла, а ее пассажирка от полученных травм скончалась.