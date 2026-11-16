Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В понедельник в Курземе ожидается дождь
В понедельник местами в Курземе пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером, начиная с запада, дождь ожидается уже по всему региону, прогнозируют синоптики.
Вечером осадки выпадут местами и в центральной части Латвии, где днем будет довольно солнечно. Солнечная погода ожидается и в восточных краях. Южный, юго-восточный ветер в порывах достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2..+6 градусов.
В Риге облаков станет больше, поздним вечером пойдет дождь. При порывах южного, юго-восточного ветра до 13 метров в секунду температура воздуха поднимется до +4...+5 градусов.