В понедельник в Курземе ожидается дождь

Вечером осадки выпадут местами и в центральной части Латвии, где днем будет довольно солнечно. Солнечная погода ожидается и в восточных краях. Южный, юго-восточный ветер в порывах достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2..+6 градусов.