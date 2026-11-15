Кулбергс сделал выбор: будущее правительство будет создаваться с Нацобъединением

Говоря о возможном сотрудничестве с другими политическими силами, Кулбергс выразил сомнение в готовности партий, формировавших прежнюю политическую систему, действительно менять подходы. В первую очередь он упомянул "Новое Единство" (JV). "Сейчас у меня нет уверенности, что партии, которые были главными создателями существующей системы, готовы по существу ее изменить. Прежде всего это касается "Нового Единства". Люди и партии могут менять свою позицию, но искреннее желание исправить собственные ошибки необходимо подтверждать делами. Уже скоро мы сможем оценить это по голосованиям в Сейме", - отметил политик.