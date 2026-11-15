Кулбергс сделал выбор: будущее правительство будет создаваться с Нацобъединением
Андрис Кулбергс определился с главным партнером по формированию нового правительства Латвии. В коалицию войдет Национальное объединение, которому предложат три министерских портфеля. При этом премьер уже предупредил: страну ждут непростые финансовые решения.
Партии "Объединенный список" (AS) и Национальное объединение (NA) договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства Латвии и распределении сфер ответственности. Переговоры о предстоящих задачах и условиях сотрудничества продолжаются. Стороны готовят документы, которые должны быть подписаны. Национальному объединению предложено уже в понедельник выдвинуть кандидатов на три министерских поста.
Кулбергс объяснил, что при выборе партнеров учитывал не только возможность быстро и согласованно принимать решения, но и готовность партий проводить сложные, но необходимые стране реформы. "Учитывая наше длительное сотрудничество и близость позиций, решение работать с Национальным объединением является логичным", - заявил он.
По замыслу Кулбергса, основными приоритетами нового правительства станут безопасность государства, наведение порядка в государственных финансах, экономический рост и повышение эффективности государственного управления.
При этом кандидат в премьер-министры особо подчеркнул критическое состояние государственных финансов. "Мы столкнулись с суровой реальностью. Наследие прежней политики тяжелое, а состояние бюджета критическое.
Если ничего не предпринимать, уже в 2030 году мы рискуем оказаться не в состоянии обеспечить необходимые средства на оборону государства и потерять способность самостоятельно принимать важные решения. Наш долг - действовать сейчас, чтобы не допустить такого развития событий", - заявил Кулбергс.
Он также предупредил, что Латвия не должна снова оказаться в ситуации, когда необходимость обращаться за международной финансовой помощью существенно ограничивает свободу действий государства. По его мнению, жизнь в долг и попытки убедить общество, что все в порядке, не могут заменять ответственные решения.
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Говоря о возможном сотрудничестве с другими политическими силами, Кулбергс выразил сомнение в готовности партий, формировавших прежнюю политическую систему, действительно менять подходы. В первую очередь он упомянул "Новое Единство" (JV). "Сейчас у меня нет уверенности, что партии, которые были главными создателями существующей системы, готовы по существу ее изменить. Прежде всего это касается "Нового Единства". Люди и партии могут менять свою позицию, но искреннее желание исправить собственные ошибки необходимо подтверждать делами. Уже скоро мы сможем оценить это по голосованиям в Сейме", - отметил политик.
Кулбергс считает, что коалиция AS и NA сможет обеспечить быстрое и согласованное принятие решений. Однако он признает, что небольшое преимущество в голосах в Сейме потребует строгой дисциплины внутри коалиции и тесного взаимодействия с депутатами других фракций.
Одновременно будущий премьер намерен наладить более регулярный диалог с оппозицией. В частности, он предлагает встречаться с представителями оппозиционных партий примерно раз в месяц, отвечать на их вопросы и выслушивать предложения. Кроме того, Кулбергс считает, что оппозиции следует предоставлять должности в парламентских комиссиях, а ее инициативы необходимо рассматривать по существу.
Что касается распределения министерских портфелей, Национальному объединению предложено выдвинуть кандидатов на должности министров внутренних дел, благосостояния и культуры. При этом позже премьер-министр объявил в соцсетях, что нынешний министр внутренних дел Янис Домбрава продолжит свою работу в качестве министра внутренних дел.
Также Кулбергс уже пригласил действующего министра обороны Райвиса Мелниса продолжить работу и в следующем правительстве.
Кандидат в премьер-министры подчеркнул, что при подборе министров будет руководствоваться прежде всего их профессиональными качествами, а не политическими соображениями. "Профессионализм министров и их соответствие занимаемой должности я ставлю выше политических соображений", - заявил Кулбергс.
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Остальных кандидатов на министерские посты обещают назвать в ближайшее время.