"Выживут те, кто сможет заплатить": латвийский семейный врач предупредила о будущем медицины

Она также раскритиковала подход, при котором в течение следующего года дополнительные средства будут распределять между отдельными направлениями медицины, чтобы закрывать самые острые проблемы по очереди. Речь идет о дополнительном финансировании онкологии, компенсируемых лекарств, лечения редких и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, Министерство здравоохранения уже представило несколько вариантов финансовых планов - A, B и C, предусматривающих различные объемы дополнительных средств. Однако даже такие вливания не решат проблему, если не будет обеспечено системное финансирование всей отрасли.