"Выживут те, кто сможет заплатить": латвийский семейный врач предупредила о будущем медицины
Медицина в Латвии может стать доступной только тем, кто способен за нее заплатить. Семейный врач Лига Козловска предупреждает: без резкого увеличения финансирования пациентов ждут еще более длинные очереди и дальнейшее развитие платной медицины.
В эфире программы "Uz līnijas" на TV24 член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач Лига Козловска заявила, что здравоохранение до сих пор не стало настоящим приоритетом правительства, а вопрос финансирования решается бессистемно. Медицине необходимы регулярные, постоянные и стабильные финансовые вливания, а не дополнительные деньги, которые приходится выделять в последний момент за счет перераспределения бюджетных средств.
В качестве примера Козловска привела недавнее решение о дополнительном финансировании компенсируемых лекарств. Деньги снова пришлось выделять в порядке перераспределения средств, хотя потребность в них, в том числе для лечения онкологических пациентов, давно известна.
"Это ненормально. Финансирование здравоохранения должно быть регулярным, постоянным и стабильным", - подчеркнула врач.
Козловска считает, что Латвия должна добиваться увеличения расходов на здравоохранение до 6,1% внутреннего валового продукта (ВВП). Причем, по ее мнению, не следует откладывать достижение этой цели - необходимого уровня нужно постараться достичь в ближайшие годы. Особую обеспокоенность врача вызывает обсуждаемый в рабочих группах Министерства здравоохранения объем финансирования - около 1,9 млрд евро ежегодно. По ее оценке, при таком объеме расходы на здравоохранение останутся ниже 4% ВВП. Это означает, что вместо приближения к поставленной цели страна фактически будет двигаться в противоположном направлении.
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"Если нашей целью было достичь 6% ВВП, то мы движемся назад. Это означает, что у наших пациентов будут еще более длинные очереди на государственные медицинские услуги. Платная медицина будет развиваться все больше, и выживут те, кто сможет заплатить. Перспективы выглядят нерадужно", - предупредила Козловска.
Она также раскритиковала подход, при котором в течение следующего года дополнительные средства будут распределять между отдельными направлениями медицины, чтобы закрывать самые острые проблемы по очереди. Речь идет о дополнительном финансировании онкологии, компенсируемых лекарств, лечения редких и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, Министерство здравоохранения уже представило несколько вариантов финансовых планов - A, B и C, предусматривающих различные объемы дополнительных средств. Однако даже такие вливания не решат проблему, если не будет обеспечено системное финансирование всей отрасли.
Козловска считает, что только на следующий год здравоохранению необходимо дополнительно выделить 860 млн евро. Это позволило бы Латвии приблизиться к уровню финансирования медицины в соседних странах, где, по ее словам, показатели уже более чем на 60% выше.
Врач подчеркнула, что нельзя бесконечно перераспределять ограниченные средства между отдельными медицинскими направлениями, оставляя без решения общую проблему недостаточного финансирования. Главный риск такой политики - дальнейшее расслоение пациентов по финансовым возможностям. Те, кто сможет позволить себе частные клиники и платные обследования, будут получать помощь быстрее, тогда как остальные окажутся в еще более длинных очередях на государственные услуги.
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