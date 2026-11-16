Почему следователи уходят на пенсию именно тогда, когда набираются опыта? Глава Госполиции ответил на неудобный вопрос
Не слишком ли рано латвийские полицейские уходят на пенсию - именно тогда, когда накапливают самый ценный опыт раскрытия тяжких преступлений? Глава Госполиции Арманд Рукс объяснил, почему нельзя всех сотрудников оценивать одинаково.
Зритель программы "Uz līnijas" на TV24 обратил внимание на противоречие: в возрасте, когда некоторые сотрудники полиции уже могут претендовать на пенсию по выслуге лет, следователи нередко только достигают профессиональной зрелости. "Не слишком ли рано сегодня выходить на пенсию за выслугу лет? В таком возрасте у следователей обычно только формируется опыт, необходимый для раскрытия тяжких преступлений", - поинтересовался телезритель.
Арманд Рукс с такой оценкой полностью не согласился. По его словам, если следователь выходит на пенсию за выслугу лет примерно в 50-летнем возрасте, за его плечами, как правило, уже несколько десятилетий службы. Поэтому говорить о недостатке опыта в таком случае не приходится.
"Если сейчас следователь выходит на пенсию по выслуге лет в возрасте 50 лет, его стаж, скорее всего, составляет около 30 лет. Впрочем, даже после десяти лет службы человек уже обладает опытом, а если продолжает карьеру, то, конечно, продолжает его накапливать", - пояснил глава Госполиции.
При этом Рукс напомнил, что система пенсий за выслугу лет уже пересматривается. Законодатель принял решение о постепенном повышении возрастного порога для получения таких пенсий. Новые условия будут распространяться на тех, кто поступит на службу начиная с 1 января 2027 года. При этом требования будут различаться в зависимости от категории сотрудников и продолжительности их службы.
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Однако, по мнению главы Госполиции, главная проблема подобных дискуссий заключается в том, что всех сотрудников правоохранительных органов зачастую рассматривают как одну категорию. Между тем характер работы следователя, оперативного сотрудника и полицейского специального подразделения существенно отличается. У одних основная нагрузка связана с расследованием преступлений, анализом доказательств и накопленными профессиональными знаниями, у других - с оперативной работой, физическими нагрузками и выполнением специальных задач. Поэтому и подход к пенсионному возрасту, считает Рукс, не может быть одинаковым.
"Самая большая ошибка - всех полицейских и вообще всех, кто получает пенсию за выслугу лет, складывать в один мешок. Одно дело - следователь, другое - оперативный сотрудник или работник специального подразделения", - подчеркнул он.
Ранее жители Риги жаловались, что на улицах почти не видно полицейских и камеры наблюдения не заменяют живого присутствия стражей порядка. Глава Госполиции Арманд Рукс признал: нехватка сотрудников, особенно в столице, остается серьезной проблемой.