Почему следователи уходят на пенсию именно тогда, когда набираются опыта? Глава Госполиции ответил на неудобный вопрос

Зритель программы "Uz līnijas" на TV24 обратил внимание на противоречие: в возрасте, когда некоторые сотрудники полиции уже могут претендовать на пенсию по выслуге лет, следователи нередко только достигают профессиональной зрелости. "Не слишком ли рано сегодня выходить на пенсию за выслугу лет? В таком возрасте у следователей обычно только формируется опыт, необходимый для раскрытия тяжких преступлений", - поинтересовался телезритель.