В день национального праздника в Латвии ожидаются дожди и мокрый снег

В ночь на понедельник на большей части территории ожидается переменная облачность и сухая погода. На западе будет более облачно, во второй половине ночи местами возможен небольшой дождь. После полудня облачность распространится на всю страну, а с запада начнет двигаться зона осадков, которая принесет дожди в западные и центральные районы. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до -1…+3 градусов, днем составит +2…+6 градусов.