"У враждебных действий есть цена": Эстония готовится закрыть границу с Россией

Цахкна отметил, что находится в контакте с коллегами из Литвы, Латвии и Финляндии по вопросу закрытия эстонско-российской границы. Дальнейшее давление на Россию также будет обсуждаться уже в понедельник на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе.