"У враждебных действий есть цена": Эстония готовится закрыть границу с Россией
Эстония готовится закрыть автомобильные погранпункты на границе с Россией. Поводом стала попытка саботажа против эстонского военно-промышленного предприятия, за которой, по данным Таллина, стоит российская военная разведка.
Правительство планирует с 1 декабря закрыть автомобильные погранпункты на эстонско-российской границе в ответ на заказанную российской военной разведкой (ГРУ) попытку саботажа, направленную против эстонского военно-промышленного предприятия Threod Systems, сообщила пресс-служба МИД.
"Любая попытка угрожать безопасности Эстонии, сеять страх или действовать враждебно против нас получит решительный ответ, — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. — Закрытием погранпунктов мы посылаем Кремлю недвусмысленный сигнал: у враждебных действий России есть цена. Чем агрессивнее действует Россия, тем меньше у нее пространства для маневра".
По словам Цахкны, закрытие погранпунктов сократит возможности России для действий против Эстонии, а также поможет снизить риски, связанные с обходом санкций. Это ясный шаг, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение российского влияния.
Цахкна отметил, что находится в контакте с коллегами из Литвы, Латвии и Финляндии по вопросу закрытия эстонско-российской границы. Дальнейшее давление на Россию также будет обсуждаться уже в понедельник на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе.
"Пока Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины и угрожает европейской безопасности, мы должны усиливать давление на всех фронтах. Это означает ужесточение санкций, более строгую визовую политику и дополнительные шаги, ограничивающие способность России реализовывать свои цели", — отметил Цахкна.