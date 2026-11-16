Страшно тратить деньги: много ли латвийцев могут себе позволить не думать о завтрашнем дне
В Латвии лишь 8% жителей могут позволить себе не экономить, тогда как остальные 92% стараются сократить расходы хотя бы в одной категории, сообщили в банке Citadele со ссылкой на результаты опроса.
По сравнению с прошлым годом люди стали экономить чаще, причем ограничения все больше затрагивают расходы, влияющие на качество жизни. Чаще всего жители экономят на развлечениях и досуге - такой ответ дали 33% опрошенных, что на два процентных пункта больше, чем годом ранее. Выросла и доля тех, кто сокращает расходы на уход за собой: с 27% до 30%. Среди часто упоминаемых категорий также путешествия, отдых и культурные мероприятия.
Экономия на одежде, обуви и аксессуарах также стала более распространенной: доля таких ответов увеличилась с 27% в прошлом году до 29% в этом.
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что жители Латвии по-прежнему осторожны в расходах и тщательно выбирают, на что направить средства. Несмотря на рост зарплат в последние годы и улучшение покупательной способности домохозяйств, готовность тратить больше не обязательно увеличивается.
В первую очередь жители ограничивают расходы, не связанные с повседневными потребностями, - на развлечения, путешествия и уход за собой. Такая осторожность может замедлить восстановление внутреннего потребления, особенно в сфере услуг.
Пургайлис подчеркивает, что важно различать осознанное стремление к сбережениям и вынужденный отказ от необходимых расходов, например на здравоохранение. Последнее свидетельствует о финансовой уязвимости.
Чаще всего экономят жители в возрасте от 40 до 49 лет. "Если именно эта группа чаще всего ограничивает расходы на развлечения, культуру, путешествия и уход за собой, это указывает на растущее давление на бюджеты наиболее экономически активных домохозяйств. Именно эта часть общества обеспечивает значительную долю потребления и налоговых поступлений, поэтому длительная вынужденная экономия может негативно повлиять как на внутреннее потребление, так и на экономический рост", - отмечает Пургайлис.
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Пожилые люди, в свою очередь, чаще стараются экономить во всех категориях расходов. При этом с возрастом снижается доля тех, кто сокращает расходы на продукты питания: среди молодежи от 18 до 29 лет таких 27%, а среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет - 12%. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении расходов на одежду, обувь и аксессуары.
По словам Пургайлиса, это не означает, что пожилые люди могут позволить себе больше тратить на продукты. Вероятно, их потребительские привычки уже приспособлены к ограниченному бюджету, поэтому возможностей для дальнейшего сокращения расходов на питание у них меньше.
В целом жители Риги и регионов экономят примерно одинаково. Однако в столице заметно выше доля тех, кто сокращает расходы на продукты питания: об этом сообщили 22% рижан. В других регионах показатель составляет от 10% до 16%.
Пургайлис связывает это с высокой стоимостью жизни в столице: после оплаты жилья и ежемесячных счетов у части домохозяйств остается меньше средств на повседневные расходы, чем можно предположить по статистике доходов.
Опрос банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел в октябре 2026 года. В каждой из стран Балтии в онлайн-формате были опрошены более 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.