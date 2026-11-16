Страшно тратить деньги: много ли латвийцев могут себе позволить не думать о завтрашнем дне

По сравнению с прошлым годом люди стали экономить чаще, причем ограничения все больше затрагивают расходы, влияющие на качество жизни. Чаще всего жители экономят на развлечениях и досуге - такой ответ дали 33% опрошенных, что на два процентных пункта больше, чем годом ранее. Выросла и доля тех, кто сокращает расходы на уход за собой: с 27% до 30%. Среди часто упоминаемых категорий также путешествия, отдых и культурные мероприятия.