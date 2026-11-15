Да кому она нужна? Латвийцы стали сомневаться в пользе... математики
В Латвии 32% жителей в возрасте от 18 до 29 лет считают, что полученные в школе знания по математике скорее не полезны или совсем не полезны в повседневной жизни, сообщили в страховой компании BTA Baltic Insurance Company (BTA) со ссылкой на результаты опроса.
В целом 77% всех жителей Латвии считают школьные знания по математике полезными в повседневной жизни. Ниже всего их практическую ценность оценивает молодежь. Участникам опроса также предложили оценить способность детей применять математические знания в реальной жизни. На вопрос 40% респондентов ответили, поставив пять или шесть баллов по десятибалльной шкале, 22% - от одного до четырех баллов, а 38% - от семи до десяти баллов.
Чтобы помочь школьникам понять практическое применение математики, BTA присоединилась к проекту "Мероприятия STEM и гражданского участия для более широкого образовательного опыта и выбора карьеры", финансируемому Европейским социальным фондом плюс (ESF+).
В рамках проекта школьники научатся рассчитывать вероятность несчастных случаев и оценивать их влияние на страховые премии, используя данные о страховых случаях. Кроме того, они будут анализировать риски стихийных бедствий в различных регионах Латвии и разрабатывать предложения по сокращению возможных убытков.
Проект реализует Государственное агентство развития образования при финансовой поддержке ESF+ и государственного бюджета.
Опрос BTA провела совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija в октябре 2026 года. В нем приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.