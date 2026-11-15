Да кому она нужна? Латвийцы стали сомневаться в пользе... математики

В целом 77% всех жителей Латвии считают школьные знания по математике полезными в повседневной жизни. Ниже всего их практическую ценность оценивает молодежь. Участникам опроса также предложили оценить способность детей применять математические знания в реальной жизни. На вопрос 40% респондентов ответили, поставив пять или шесть баллов по десятибалльной шкале, 22% - от одного до четырех баллов, а 38% - от семи до десяти баллов.