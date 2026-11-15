Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:14
Неделя начнется с пасмурного понедельника
В понедельник во второй половине дня небо по всей Латвии постепенно затянется облаками и с запада страну начнет пересекать зона осадков - в западных и центральных районах пройдут дожди, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду. Ночью воздух остынет до -1…+3 градусов, а днем прогреется до +2…+6 градусов.
Ночью на большей части территории будет переменная облачность и сухая погода, в то время как в западных районах прогнозируется преимущественно пасмурная погода и местами во второй половине ночи - небольшой дождь.
В Риге ночью будет ясно, однако временами небо будет затягивать облаками, осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +1...+2 градусов.