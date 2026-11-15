Латвийцы задержаны в Эстонии за попытку саботажа на военном предприятии

По оценке СГБ, организованные Россией диверсии направлены на усиление напряженности и страха в обществе, а также с целью ослабления поддержки Украины. Информация службы свидетельствует, что в 2026 году российские спецслужбы все активнее привлекают граждан других стран для диверсий в европейских государствах. Такая тактика, по оценке СГБ, призвана затруднить работу европейских спецслужб и скрыть связь нападений с Россией.