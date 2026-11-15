Латвийцы задержаны в Эстонии за попытку саботажа на военном предприятии
По подозрению в причастности к попытке нападения на эстонское предприятие оборонной промышленности Threod Systems, производящее дроны, задержаны восемь граждан Латвии, сообщила в воскресенье прокуратура Эстонии. Задержания провели сотрудники Полиции безопасности Эстонии (KaPo) и Департамента полиции и погранохраны.
В ночь на субботу была предпринята попытка взрыва с целью поджога здания Threod Systems в Виймси. Инцидент произошел в 3:06, однако благодаря готовности предприятия и быстрой реакции охранника серьезных повреждений удалось избежать.
Генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси сообщила, что дело расследуется по статье уголовного кодекса о действиях против безопасности Эстонии по заданию иностранной разведывательной или спецслужбы, в том числе сборе информации и повреждении имущества.
По словам генерального директора KaPo Марго Паллосона, имеющаяся у службы информация свидетельствует, что нападение было заказано российской военной разведкой ГРУ.
В расследовании также участвовали Служба государственной безопасности (СГБ) и прокуратура Латвии. Как сообщили в СГБ, служба передала KaPo информацию о рисках подготовки диверсии в Эстонии, после чего обе службы незамедлительно начали скоординированные действия по ее предотвращению.
14 ноября СГБ провела процессуальные действия на девяти объектах в Латвии, связанных с задержанными. В ходе обысков изъяты взрывоопасные предметы, пиротехнические изделия, боеприпасы, а также большое количество мобильных телефонов и других носителей данных.
По оценке СГБ, организованные Россией диверсии направлены на усиление напряженности и страха в обществе, а также с целью ослабления поддержки Украины. Информация службы свидетельствует, что в 2026 году российские спецслужбы все активнее привлекают граждан других стран для диверсий в европейских государствах. Такая тактика, по оценке СГБ, призвана затруднить работу европейских спецслужб и скрыть связь нападений с Россией.
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KaPo отмечает, что предприятия оборонной промышленности Эстонии и других европейских стран находятся в сфере интересов российских спецслужб. Цель таких атак - запугать общество и владельцев предприятий, помешать производству и технологическому развитию оборонной отрасли, а также не допустить поставок ее продукции и технологий Украине.
Служба призвала предприятия оборонной промышленности выполнять рекомендации по безопасности и укреплять как физическую, так и киберзащиту.
Threod Systems производит разведывательные дроны дальнего радиуса действия и ударные беспилотники. В сентябре сообщалось о пожаре в офисе предприятия оборонной отрасли Milrem в таллиннском районе Ласнамяэ. Предположительно, это был поджог, совершенный по заданию российских спецслужб. В последние месяцы нападениям подвергались и другие предприятия оборонной промышленности в Европе.