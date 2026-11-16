Стало известно, какие идеи жители Марупского края решили реализовать на бюджетные деньги
На заседании Консультативного совета жителей окрестностей Марупского края принято решение и утверждены к реализации шесть идей, выдвинутых для инициативного бюджета 2026 года.
В конкурсе идей текущего года для инициативного бюджета было подано двадцать одна идея, и более половины — 11 — были переданы на общественное голосование. Они были отобраны с учетом соответствия требованиям положения о конкурсе и возможности реализации в течение двух лет с соблюдением нормативных актов.
Затем прошло общественное голосование. В нем могли участвовать жители, задекларированные в Марупском крае, достигшие 16-летнего возраста. Каждый житель мог поддержать несколько проектов, но отдать только один голос за один проект. В целом в этом году получено 3198 голосов — это лучший показатель вовлеченности в голосовании с момента запуска проекта.
По завершении общественного голосования на заседании Консультативного совета жителей окрестностей Марупского края его члены утвердили результаты голосования жителей, которые, в соответствии с положением о конкурсе, являются обязательными к исполнению и для думы края. В итоге было принято решение поддержать реализацию шести идей, выдвинутых жителями края.
Наибольшую поддержку жителей в категории больших проектов с 603 голосами получил проект "Больше места для игр и движения у Государственной гимназии Марупе" — он предусматривает расширение детской площадки у Государственной гимназии Марупе, что создаст безопасное пространство для активного отдыха большего числа детей и станет ценным приобретением для семей с детьми, проживающих поблизости.
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Второе место в категории больших проектов с 544 голосами заняла идея "Парк для прогулок с качелями для больших и маленьких, скамейками, столами, благоустроенными тропинками, тренажерами, объектами ландшафтного дизайна", которая предполагает создание в центре Пиньки благоустроенного парка для спокойного отдыха, прогулок и совместного времяпрепровождения на природе.
Третье место в категории больших проектов с 543 голосами заняла идея "Активное и здоровое сообщество для каждого!". Проект предусматривает создание на территории пасторского поместья Дзилнуциемса первой многофункциональной общественной открытой зоны — места для спорта, отдыха, общения и совместных событий для жителей всех поколений.
Четвертое место в категории больших проектов с 395 голосами по решению Консультативного совета жителей окрестностей было присвоено идее "Парк окрестности Ветрас, этап 1". Она предусматривает начало создания парка окрестности Ветрас, поэтапно формируя зеленую и дружелюбную для жителей зону отдыха. На первом этапе планируется обустроить небольшую автостоянку, посадить деревья, построить пешеходный мостик через канаву и наметить маршрут будущей прогулочной тропы.
Наибольшую поддержку жителей в категории малых проектов с 370 голосами получила идея "Парк приключений в Скутле" — проект предполагает обустройство низкоуровневых веревочных и полос препятствий для детей, молодежи и семей, чтобы стимулировать активный образ жизни и качественное проведение свободного времени.
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Вторая идея в категории малых проектов, которая набрала 88 голосов, — "Умная солнечная станция для подзарядки в парке Яунмарупе у детской площадки", которая обеспечит бесплатную возможность подзаряжать телефоны и другие небольшие устройства, используя возобновляемую энергию.
Самоуправление предусмотрело 400 000 евро на реализацию идей конкурса 2026 года; внедрение проектных идей будет происходить в 2027–2028 годах.