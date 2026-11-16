Стало известно, какие идеи жители Марупского края решили реализовать на бюджетные деньги

Затем прошло общественное голосование. В нем могли участвовать жители, задекларированные в Марупском крае, достигшие 16-летнего возраста. Каждый житель мог поддержать несколько проектов, но отдать только один голос за один проект. В целом в этом году получено 3198 голосов — это лучший показатель вовлеченности в голосовании с момента запуска проекта.