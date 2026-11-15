Хакеры получили данные 618 000 пассажиров airBaltic - чем это может грозить купившим билеты

Хотя пока нет признаков использования полученных данных в мошеннических целях, потенциально эта информация может применяться для рассылки мошеннических сообщений, которые будут выглядеть как письма от airBaltic или других поставщиков туристических услуг. Также не исключены попытки получить доступ к бронированиям и изменить их.