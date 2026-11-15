Хакеры получили данные 618 000 пассажиров airBaltic - чем это может грозить купившим билеты
В системах внешнего поставщика IT-услуг латвийской национальной авиакомпании airBaltic был выявлен несанкционированный доступ к данным онлайн-регистрации пассажиров. Инцидент затронул около 618 000 бронирований. При этом собственные IT-системы airBaltic не пострадали, подчеркивают в компании.
Согласно имеющейся на данный момент информации, инцидент затронул около 618 000 пассажирских бронирований (PNR). Речь идет о пассажирах, которые с 18 июля по 12 ноября 2026 года проходили онлайн-регистрацию на рейсы airBaltic. Данные, к которым получили доступ в системах поставщика услуг, включают имена и фамилии пассажиров, номера бронирований и информацию о рейсах.
Платежные данные, сведения о проездных документах и другая конфиденциальная информация в результате этого инцидента не пострадали. В airBaltic отмечают, что пока нет признаков того, что полученные данные использовались в злоумышленных целях.
С момента обнаружения инцидента авиакомпания сотрудничает с поставщиком IT-услуг, чтобы ограничить последствия произошедшего и снизить риски для пострадавших пассажиров. Расследование обстоятельств продолжается. Примерно в 11 800 затронутых бронированиях указаны рейсы, которые еще не состоялись. В ходе расследования это число может быть уточнено.
В качестве меры предосторожности, чтобы защитить действующие бронирования от несанкционированного доступа и внесения изменений, airBaltic отключила для затронутых бронирований возможность управления заказом и онлайн-регистрации на рейс.
Пострадавшие пассажиры могут бесплатно пройти регистрацию непосредственно в аэропорту.
Для пассажиров, которые не проходили онлайн-регистрацию в период с 18 июля по 12 ноября 2026 года, управление бронированием и онлайн-регистрация работают в обычном режиме.
Полеты выполняются согласно расписанию, все пассажиры могут путешествовать по плану, сообщает airBaltic.
Хотя пока нет признаков использования полученных данных в мошеннических целях, потенциально эта информация может применяться для рассылки мошеннических сообщений, которые будут выглядеть как письма от airBaltic или других поставщиков туристических услуг. Также не исключены попытки получить доступ к бронированиям и изменить их.
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Через несколько дней после завершения поездки онлайн-доступ к бронированию закрывается, и информация о нем становится недоступной. Для активных бронирований такая возможность сейчас отключена в целях безопасности.
Поэтому airBaltic призывает пассажиров быть особенно осторожными, если они получают неожиданные электронные письма, SMS или телефонные звонки, связанные с их бронированием. В частности, следует настороженно относиться к сообщениям, в которых предлагается компенсация или возврат денег за авиабилет.
Как airBaltic, так и поставщик IT-услуг сообщили о произошедшем соответствующим надзорным учреждениям, в том числе CERT.LV. В сотрудничестве с поставщиком услуг и компетентными учреждениями авиакомпания продолжает оценивать последствия инцидента.
Пассажиры, у которых возникли вопросы по поводу инцидента, могут связаться со специалистом авиакомпании по защите данных, написав на адрес gdpr@airbaltic.com.