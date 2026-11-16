В Ливанском крае планируют построить крупный ветропарк
В Ерсикской волости Ливанского края планируется построить ветропарк "Ливаны", в котором предполагается установить до 13 ветроэлектростанций.
Суммарная мощность ветропарка "Ливаны" может достигать примерно 104 мегаватт, при этом номинальная мощность каждой станции предусмотрена до восьми мегаватт.
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемого ветропарка компании Vindr Latvia будет рассмотрен на общественных слушаниях 17 ноября в 17:00 в Культурном центре Ливанского края. Заседание пройдет в гибридном формате, что позволит подключиться к нему дистанционно. Общественное обсуждение продлится до 8 декабря.
Ветропарк планируется построить на нескольких земельных участках в волости Ерсика, в том числе на землях государственного лесного фонда.
Конкретная модель устанавливаемых ветрогенераторов и их технические параметры пока не определены. Производимую электроэнергию планируется передавать в магистральную сеть, а для обеспечения подключения предполагается построить новую подстанцию.
В оценке воздействия на окружающую среду анализируется возможное влияние ветропарка на окружающую среду, в том числе шум, эффект тени и мерцания, влияние на птиц, летучих мышей, биотопы, ландшафт и культурно-историческое наследие.
С материалами проекта можно ознакомиться на сайтах самоуправления Ливанского края, Vindr Latvia и Skepast & Puhkim, а также в центрах обслуживания клиентов в Ливани, Рожупе и Ерсикской волости. Письменные предложения по инициативе можно подать в Государственную службу охраны окружающей среды до 8 декабря.
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