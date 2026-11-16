В Ливанском крае планируют построить крупный ветропарк

С материалами проекта можно ознакомиться на сайтах самоуправления Ливанского края, Vindr Latvia и Skepast & Puhkim, а также в центрах обслуживания клиентов в Ливани, Рожупе и Ерсикской волости. Письменные предложения по инициативе можно подать в Государственную службу охраны окружающей среды до 8 декабря.