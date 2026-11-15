После летних потопов Латвия выделяет 40 млн евро на защиту от наводнений - нужны дамбы, насосы и генераторы

Мэр Талсинского края Ансис Берзиньш подтвердил, что это лето было для самоуправления полным испытаний. После августовской бури в Рое из-за перегрузки системы мелиорации затопило территорию, а продолжительные летние дожди привели к прорыву дамбы на Дурсупе и затоплению. "Мы очень ждали этой программы. Скорее всего, мы вложим средства в городе Талси и поселке Роя. Третьим пунктом, вероятно, станет восстановление дамбы на Дурсупе. Но программа включает в себя еще одну часть, касающуюся закупки оборудования, генераторов, насосов и тому подобного. При поддержке этой программы мы постараемся создать такие пункты кризисного управления в волостях и городах. Чтобы люди, оставшиеся без связи из-за стихийных бедствий, могли получить место для зарядки телефонов и кипячения воды".