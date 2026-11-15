После летних потопов Латвия выделяет 40 млн евро на защиту от наводнений - нужны дамбы, насосы и генераторы
После разрушительных бурь и наводнений латвийские самоуправления готовятся к новым испытаниям стихии. На защиту от затоплений выделено 40 миллионов евро, однако желающих получить финансирование будет немало. Где появятся новые дамбы, насосы и генераторы?
В самоуправлениях заявили, что ущерб, причиненный экстремальными погодными условиями в последние годы, влечет за собой значительные финансовые потери. Поэтому ожидается высокая конкуренция за эти средства. Министерство климата и энергетики призвало самоуправления подавать заявки на проекты и указало на возможность второго этапа программы, сообщает Lsm.lv.
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В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
"Мы говорим о разных решениях, касающихся строительства или реконструкции систем мелиорации, строительства или реконструкции систем водоотвода и других подобных инфраструктурных объектов, которые могут снизить вероятность наводнений. Второе направление связано с закупкой различных типов насосов, генераторов, мобильных противопаводковых сооружений, гидродинамического оборудования и технологий, которые могут реально помочь в борьбе с последствиями после начала наводнений", - сказал представитель Министерства климата и энергетики Раймондс Кашс.
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Мэр Талсинского края Ансис Берзиньш подтвердил, что это лето было для самоуправления полным испытаний. После августовской бури в Рое из-за перегрузки системы мелиорации затопило территорию, а продолжительные летние дожди привели к прорыву дамбы на Дурсупе и затоплению. "Мы очень ждали этой программы. Скорее всего, мы вложим средства в городе Талси и поселке Роя. Третьим пунктом, вероятно, станет восстановление дамбы на Дурсупе. Но программа включает в себя еще одну часть, касающуюся закупки оборудования, генераторов, насосов и тому подобного. При поддержке этой программы мы постараемся создать такие пункты кризисного управления в волостях и городах. Чтобы люди, оставшиеся без связи из-за стихийных бедствий, могли получить место для зарядки телефонов и кипячения воды".
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Председатель Тукумсской краевой думы Гундарс Важа сказал, что у самоуправлений много потребностей, и ожидается, что конкуренция за финансирование будет высокой. При этом местные власти параллельно ищут и другие решения.