Латвия оказалась на последнем месте в ЕС по объему переработки этого вида отходов

Больше всего текстильных отходов образовалось в Италии – 441 736 тонн. Эта же страна заняла первое место по объему обработанных и переработанных текстильных отходов – 280 680 тонн. Далее следуют Франция, где образовалось 339 965 тонн таких отходов, а обработали 258 129 тонн, и Германия, где эти показатели составили 212 107 и 207 156 тонн соответственно.