Латвия оказалась на последнем месте в ЕС по объему переработки этого вида отходов
В 2024 году в ЕС образовалось 2,3 млн тонн текстильных отходов. Более половины этого объема пришлось на домохозяйства. За тот же год в ЕС обработали 1,4 млн тонн текстильных отходов, что соответствует 63% от объема таких отходов, образовавшихся за год.
Больше всего текстильных отходов образовалось в Италии – 441 736 тонн. Эта же страна заняла первое место по объему обработанных и переработанных текстильных отходов – 280 680 тонн. Далее следуют Франция, где образовалось 339 965 тонн таких отходов, а обработали 258 129 тонн, и Германия, где эти показатели составили 212 107 и 207 156 тонн соответственно.
Из всех текстильных отходов, обработанных в ЕС, 91% использовали для получения материалов или энергии. На переработку пришлось 78% общего объема обработанных отходов, на сжигание с получением энергии – 13%. Еще 8% захоронили на полигонах, а 1% сожгли без получения энергии.
Самая высокая доля переработки среди обработанных текстильных отходов была в Италии и Франции – по 98%. За ними следовали Литва (87%) и Словения (83%). Самые низкие показатели зафиксированы в Латвии (0%), Эстонии (5%) и Румынии (23%, данные за 2022 год).
В Латвии оказавшийся ненужным текстиль в основном сжигают, а около 15% просто выбрасывают на свалку.