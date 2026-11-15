Вы тоже устали? Почти половина работающих латвийцев страдает от стресса, депрессии или тревоги из-за работы

Заместитель председателя Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая обратила внимание, что трудности с выполнением обязанностей нередко ошибочно принимают за нежелание работать. Если проблему обнаруживают слишком поздно, это может привести к прекращению трудовых отношений. Поэтому работник должен иметь возможность открыто обсуждать трудности с работодателем, который, в свою очередь, должен быть готов выслушать его и при необходимости изменить условия труда.