Вы тоже устали? Почти половина работающих латвийцев страдает от стресса, депрессии или тревоги из-за работы
Каждый третий работающий житель Латвии за последний год испытывал из-за работы стресс, депрессию или тревогу. Почти половина жалуется на постоянную усталость. Новые данные показывают, насколько сильно работа сказывается на самочувствии латвийцев.
Выраженную нехватку времени или перегрузку на работе ощущают 39% опрошенных работников в Латвии против 44% в Европейском союзе (ЕС), свидетельствуют данные опроса Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA) OSH Pulse 2025, представленные на конференции Государственной инспекции труда (ГИТ).
Согласно опросу, 32% работников в Латвии за последние 12 месяцев испытывали стресс, депрессию или тревогу, вызванные или усугубленные работой. В ЕС этот показатель составляет 29%. Общую усталость, связанную с работой, отметили 46% респондентов в Латвии и 37% в ЕС. В Латвии в опросе участвовали 1004 работника.
Директор ГИТ Ренарс Лусис отметил, что работа может положительно влиять на психическое здоровье, однако неясные обязанности, сжатые сроки и конфликты с коллегами способны этому повредить. Последствия рабочего стресса могут ощущаться и после окончания рабочего дня.
Он призвал работодателей оценивать психосоциальные риски наравне с другими рисками рабочей среды и прежде всего устранять их причины. Важно привлекать работников к выявлению проблем и поиску решений, а руководителей обучать своевременно распознавать такие риски. Поддержка может включать изменение обязанностей, рабочего времени или условий труда с учетом возможностей работника.
Заместитель председателя Союза свободных профсоюзов Латвии Гита Ошкая обратила внимание, что трудности с выполнением обязанностей нередко ошибочно принимают за нежелание работать. Если проблему обнаруживают слишком поздно, это может привести к прекращению трудовых отношений. Поэтому работник должен иметь возможность открыто обсуждать трудности с работодателем, который, в свою очередь, должен быть готов выслушать его и при необходимости изменить условия труда.
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Директор по образованию и науке Рижской Восточной клинической университетской больницы, ассоциированный профессор и невролог Айнарс Степенс указал, что постоянная доступность затрудняет отключение от работы, а уведомления и частое переключение между задачами увеличивают нагрузку на внимание и рабочую память. При этом, хотя цифровая среда может способствовать психосоциальному стрессу, доказательств ее влияния на рост аффективных и невротических расстройств пока недостаточно.
Степенс также рассказал о понятии "цифровая деменция", которым обозначают ухудшение внимания, памяти и способности к обучению, связываемое с чрезмерным и пассивным использованием смарт-устройств. Степенс подчеркнул, что это публицистический термин для описания потенциально обратимых трудностей, тогда как осмысленное использование технологий может помогать поддерживать когнитивные способности.
Ссылаясь на опубликованные в медицинском журнале The Lancet оценки, Степенс отметил, что до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, воздействуя на 14 изменяемых факторов риска. Среди них - потеря слуха, повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности и кровяного давления, депрессия, малоподвижность, курение и социальная изоляция.
ГИТ напоминает, что к психосоциальным рискам относятся чрезмерная нагрузка, неясные обязанности, недостаточная поддержка руководства, конфликты, эмоциональное насилие и неблагоприятный психологический климат в коллективе. Их воздействие может накапливаться, приводя к ухудшению здоровья и работоспособности, выгоранию, нарушениям сна и тревожности. Для предприятий это может обернуться ростом текучести кадров и числа прогулов, а также снижением производительности.
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Инспекция подчеркивает, что обязанность работодателей оценивать риски рабочей среды и принимать профилактические меры распространяется и на психосоциальные факторы. Для их снижения рекомендуется регулярно опрашивать работников, пересматривать нагрузку и организацию труда, обучать персонал и руководителей, а также обеспечивать поддержку сотрудников. Участие работников помогает своевременно выявлять проблемы, которые руководство может не замечать.