Определены проекты, которые будут реализованы в Валмиерском крае по инициативе жителей
Завершилось голосование по идеям проектов инициативного бюджета самоуправления Валмиерского края, в котором жители края могли поддержать инициативы, предложенные населением, и определить, какие из них следует реализовать.
К реализации будут направлены те идеи, которые в ходе общественного голосования получили наибольшую поддержку жителей, с учетом доступного финансирования на участие в бюджете на следующий год. Сколько проектов будет реализовано в следующем году, станет известно при принятии бюджета самоуправления Валмиерского края на 2027 год. Его объем определяет статья 59 Закона о самоуправлениях, предусматривающая, что в ежегодном бюджете самоуправления инициативный бюджет выделяется определенная доля средств — в 2027 году это составит 0,3% от фактических поступлений подоходного налога с населения и налога на недвижимость. Точный объем финансирования будет зависеть от налоговых поступлений самоуправления в 2026 году.
В этом цикле приема заявок самоуправление получило 29 проектов, инициированных жителями, из которых 18 были выдвинуты на общественное голосование. В городе Валмиера подано шесть проектов, в объединении Буртниеки — семь, а в объединениях Коцени, Мазсалаца, Руйиена, Наукшены и Бренгули, Каугуру и Триката — по одному проекту в каждом.
Голосовать за проекты с 30 октября по 12 ноября мог каждый житель Валмиерского края, зарегистрированный по месту жительства, начиная с 16 лет, на портале GeoLatvija.lv.
Результаты голосования:
- «Площадка для тренировок броска и дриблинга на открытом воздухе» — 712 голосов; 2. «Открытый класс в Валмиерской средней школе имени Виестура» — 637 голосов; 3. «Площадка для диск-гольфа в Руйене» — 517 голосов; 4. «Благоустройство открытой площадки для мероприятий в парке Яню — место встречи поколений» — 482 голоса; 5. «Реконструкция/переустройство перекрестка улиц Трепью Страутс и Лукаса» — 329 голосов; 6. «Природа как учебное пространство — создание современной уличной образовательной среды в Трикатской основной школе» — 291 голос; 7. «Создание познавательной тропы и разработка плана долгосрочного развития парка школы Кокмуйжа» — 203 голоса; 8. «Детская площадка в Матиши» — 155 голосов; 9. «Развитие уличного освещения в Матиши» — 139 голосов; 10. «Реконструкция баскетбольной площадки в Матиши» — 131 голос; 11. «Восстановление участка тротуара на улице Грауду в Валмиере» — 124 голоса; 12. «Детская игровая площадка в Вецате» — 122 голоса; 13. «Питьевой фонтан в Парке динозавров в Мазсалаце» — 109 голосов; 14. «Установка стола для настольного тенниса на открытом воздухе у Матишской основной школы» — 101 голос; 15. «Детская игровая площадка в парке усадьбы Буртниекс» — 96 голосов; 16. «Освещение исторического парка Валмиермуйжа» — 91 голос; 17. «Стол для настольного тенниса на открытом воздухе в Наукшени» — 86 голосов; 18. «Переход через ручей Гайде» — 85 голосов.
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"Активность жителей подтверждает стремление участвовать и своими идеями создавать более качественную среду для жизни в Валмиерском крае", - отмечает самоуправление.