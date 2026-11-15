Определены проекты, которые будут реализованы в Валмиерском крае по инициативе жителей

К реализации будут направлены те идеи, которые в ходе общественного голосования получили наибольшую поддержку жителей, с учетом доступного финансирования на участие в бюджете на следующий год. Сколько проектов будет реализовано в следующем году, станет известно при принятии бюджета самоуправления Валмиерского края на 2027 год. Его объем определяет статья 59 Закона о самоуправлениях, предусматривающая, что в ежегодном бюджете самоуправления инициативный бюджет выделяется определенная доля средств — в 2027 году это составит 0,3% от фактических поступлений подоходного налога с населения и налога на недвижимость. Точный объем финансирования будет зависеть от налоговых поступлений самоуправления в 2026 году.