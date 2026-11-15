США передумали сильно сокращать число военных в Европе, а странам Балтии их могут даже добавить

Собеседники агентства называют две причины, по которым сокращение может оказаться меньше, чем опасались в Европе. Вашингтон положительно оценил рост оборонных расходов союзников по НАТО. Кроме того, на фоне продолжающейся войны с Ираном руководство Пентагона пересмотрело значение европейских баз для самих США. Размещенные в Европе силы играют важную роль в американских операциях на Ближнем Востоке.