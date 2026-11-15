США передумали сильно сокращать число военных в Европе, а странам Балтии их могут даже добавить
Европейские союзники США, ранее опасавшиеся вывода из Европы до 25 тысяч американских военнослужащих, теперь ожидают сокращения примерно на 5 тысяч. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.
Собеседники агентства называют две причины, по которым сокращение может оказаться меньше, чем опасались в Европе. Вашингтон положительно оценил рост оборонных расходов союзников по НАТО. Кроме того, на фоне продолжающейся войны с Ираном руководство Пентагона пересмотрело значение европейских баз для самих США. Размещенные в Европе силы играют важную роль в американских операциях на Ближнем Востоке.
По сведениям Bloomberg, основная часть сокращений может прийтись на Германию, где размещен крупнейший американский контингент в Европе.
На восточном фланге НАТО обсуждается возможность даже усилить американское присутствие при условии, что граничащие с Россией страны возьмут на себя расходы на размещение войск.
Представитель Пентагона сообщил, что пересмотр планов продолжается. Окончательное решение останется за президентом США.
Сейчас в Европе служат около 80 тысяч американских военных.