На саммите в Дублине Кулбергс призвал Европу "отрастить яйца" и перестать бояться Путина. ВИДЕО
Европе пора "отрастить яйца побольше", чтобы не бояться Владимира Путина. С таким неожиданно откровенным призывом премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс выступил на встрече европейских лидеров в Дублине.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс не стал подбирать дипломатически выверенные выражения, когда 13 ноября прибыл на неформальную встречу глав государств и правительств Европейского союза в Дублине (Ирландия). Глава латвийского правительства призвал Европу стать решительнее в противостоянии России и Владимиру Путину, использовав весьма недипломатичную, но запоминающуюся формулировку.
"Думаю, нам, Европе, нужно отрастить яйца побольше, потому что мы сильнее. У нас больше военной мощи, мы превосходим Россию по всем экономическим показателям", - заявил Кулбергс журналистам перед началом встречи.
Премьер-министр предупредил европейских лидеров, что Москва ведет нечестную игру и ее намерениям нельзя доверять. По мнению Кулбергса, Евросоюз должен повысить свои требования к обеспечению безопасности Украины и гораздо увереннее заявлять о собственной роли в будущей системе безопасности.
"Мы должны повысить наши ожидания относительно того, что необходимо сделать для безопасности Украины. Нам следует решительнее заявлять, что именно мы являемся гарантией безопасности в будущем. Это наш географический регион", - подчеркнул латвийский премьер.
Слова Кулбергса прозвучали на фоне дискуссий о том, как Евросоюзу следует участвовать в возможных переговорах о прекращении войны в Украине и будущем европейской безопасности. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также призвала европейских лидеров не доверять Москве и не позволять ей диктовать условия переговоров.
По ее мнению, Европа рискует попасть в ловушку Путина, если начнет обсуждать с Россией будущую архитектуру европейской безопасности до достижения прекращения огня в Украине. "Сначала нам необходимо прекращение огня. Если мы начнем обсуждать требования России относительно архитектуры безопасности, то фактически попадем в расставленные Москвой ловушки. Таким образом внимание будет отвлечено от главного - прекращения огня до сих пор нет", - заявила Каллас. Она также призвала европейских лидеров сохранять единство и не допускать разногласий между собой.