На саммите в Дублине Кулбергс призвал Европу "отрастить яйца" и перестать бояться Путина. ВИДЕО

По ее мнению, Европа рискует попасть в ловушку Путина, если начнет обсуждать с Россией будущую архитектуру европейской безопасности до достижения прекращения огня в Украине. "Сначала нам необходимо прекращение огня. Если мы начнем обсуждать требования России относительно архитектуры безопасности, то фактически попадем в расставленные Москвой ловушки. Таким образом внимание будет отвлечено от главного - прекращения огня до сих пор нет", - заявила Каллас. Она также призвала европейских лидеров сохранять единство и не допускать разногласий между собой.