В Латвии опять начался сбор подписей за право жителей забрать свои пенсионные накопления
На портале общественных инициатив ManaBalss.lv вновь начался сбор подписей за право по собственному желанию снять все накопления второго пенсионного уровня.
Автор инициативы Гиртс Бумберс напоминает, что 21 мая этого года Сейм уже отклонил эту идею. По его мнению, у жителей должно быть больше возможностей самим решать, как распорядиться накоплениями второго пенсионного уровня еще до выхода на пенсию.
Бумберс предлагает внести поправки в Закон о государственных фондируемых пенсиях, чтобы каждый участник второго пенсионного уровня мог по собственному желанию снять весь накопленный капитал. Заявление можно было бы подать в электронном виде через Государственное агентство социального страхования или управляющего пенсионными средствами.
Прежде чем снять накопления, человек должен будет в обязательном порядке получить информацию о том, как это решение отразится на его будущей пенсии, в том числе индивидуальный расчет. Автор инициативы также предлагает освободить снятые средства от подоходного налога с населения.
В инициативе подчеркивается, что предложение не предусматривает ликвидации второго пенсионного уровня и не обязывает участников снимать накопления. Его цель – дать право выбора тем, кто считает, что "может распоряжаться своими деньгами разумнее, чем система с низкой доходностью".
По мнению Бумберса, нынешняя система слишком жесткая, негибкая и устаревшая. В каких бы жизненных обстоятельствах ни оказался человек, она не дает ему возможности получить доступ к своим накоплениям по собственному желанию.
Автор предлагает дать людям возможность тратить эти деньги на лечение, покупку или ремонт жилья, первоначальный взнос по ипотеке, частичное погашение долгов, образование детей или открытие своего дела.
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Бумберс считает, что возможность снять накопления дала бы людям больше свободы, повысила бы их личную ответственность и укрепила доверие к государству. По его мнению, это могло бы оживить экономику, способствовать созданию рабочих мест и улучшить качество жизни, особенно для людей предпенсионного возраста. Он также полагает, что такая мера могла бы снизить социальную напряженность и побудить жителей создавать семьи и оставаться в Латвии.
Латвийские власти, однако, по-прежнему против раздачи денег из второго пенсионного уровня. По их мнению, опыт Эстонии и Литвы, где жителям разрешили снимать накопления второго пенсионного уровня, показал, что от этого выигрывают только владельцы магазинов.