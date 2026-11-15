В Латвии опять начался сбор подписей за право жителей забрать свои пенсионные накопления

Бумберс считает, что возможность снять накопления дала бы людям больше свободы, повысила бы их личную ответственность и укрепила доверие к государству. По его мнению, это могло бы оживить экономику, способствовать созданию рабочих мест и улучшить качество жизни, особенно для людей предпенсионного возраста. Он также полагает, что такая мера могла бы снизить социальную напряженность и побудить жителей создавать семьи и оставаться в Латвии.