Докажи, что ты жив: как бюрократия превращается в угрозу человеческой жизни

Во Франции абсурд судебной системы и бюрократии достиг апогея в небольшом поселке Сен-Жозеф недалеко от Лиона. Местной жительнице Жанне Пушен пришлось годами бороться за то, чтобы юридически доказать собственное существование. Все началось с затянувшегося трудового спора с бывшей сотрудницей. В 2017 году Апелляционный суд Лиона принял утверждение адвоката противоположной стороны о том, что Пушен умерла, и судья подтвердил этот факт в своем решении, даже не потребовав официального свидетельства о смерти.