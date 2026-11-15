Уволить 300 человек под предлогом ИИ - латвийский эксперт предупредил о новой уловке компаний

"Если я говорю тебе как инвестору, что мы чувствуем необходимость уволить 300 работников, но причина этого не связана с искусственным интеллектом и не объяснена его внедрением, у тебя сразу возникает ощущение, что здесь что-то не так. Возможно, мне уже пора выходить из этого бизнеса", - пояснил Тейванс.