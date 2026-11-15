Уволить 300 человек под предлогом ИИ - латвийский эксперт предупредил о новой уловке компаний
Искусственный интеллект может стать не только инструментом модернизации бизнеса, но и удобным оправданием для увольнений. Компании смогут объяснять сокращение сотен сотрудников внедрением новых технологий, даже если настоящие причины совсем другие. Об этом в эфире TV24 рассказал заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс.
По мнению эксперта, особенно в финансовой и инвестиционной среде может сформироваться тенденция использовать тему искусственного интеллекта для легитимизации сокращения персонала. Он предложил представить ситуацию, когда компания объявляет об увольнении 300 сотрудников, но не может объяснить это решение понятной бизнес-стратегией.
"Если я говорю тебе как инвестору, что мы чувствуем необходимость уволить 300 работников, но причина этого не связана с искусственным интеллектом и не объяснена его внедрением, у тебя сразу возникает ощущение, что здесь что-то не так. Возможно, мне уже пора выходить из этого бизнеса", - пояснил Тейванс.
Однако если руководство представляет сокращение персонала как часть модернизации и внедрения технологий искусственного интеллекта, реакция инвесторов может оказаться совершенно другой. "Если же я объясняю тебе, что мы модернизируемся, у нас появляются возможности искусственного интеллекта и поэтому мы увольняем 300 сотрудников, ты, возможно, не станешь сразу выходить из бизнеса как инвестор", - отметил эксперт.
При этом Тейванс подчеркнул, что за подобными заявлениями не обязательно будет стоять реальная технологическая модернизация. Компания может ссылаться на искусственный интеллект, хотя настоящие причины сокращений будут совершенно другими. Например, речь может идти о финансовых трудностях или необходимости оптимизировать расходы.
Таким образом, новая технология потенциально способна превратиться в удобное прикрытие для решений, которые руководство не хочет объяснять инвесторам в их истинном виде.
Впрочем, Тейванс призывает не рассматривать влияние искусственного интеллекта исключительно с негативной стороны. Несмотря на риски для рынка труда, новые инструменты могут открывать дополнительные возможности для заработка и стимулировать экономическую активность. "Возможности зарабатывать с помощью инструментов искусственного интеллекта и приносить какие-то деньги в экономику все же существуют. Возможно, речь не идет о масштабах всей страны, но в отдельных сегментах общества могут возникать новые виды экономической активности", - считает Тейванс.
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По его словам, это уже заметно на примере создания цифрового контента. Его качество далеко не всегда бывает высоким, однако сама технология позволяет людям, которые при других обстоятельствах не смогли бы предложить рынку качественный продукт, создавать определенную добавленную стоимость. "По крайней мере, сейчас у человека появляется возможность заработать какие-то деньги и создать определенный оборот", - пояснил эксперт.