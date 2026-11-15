Приехал к врачу - не плати за парковку: в Латвии собирают подписи за полезную инициативу
Поездка в больницу может обойтись пациентам и их близким дороже, чем они рассчитывали: обследования затягиваются, а счет за парковку продолжает расти. В Латвии предлагают изменить правила и обеспечить бесплатную стоянку возле всех государственных больниц.
На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начался сбор подписей за обеспечение достаточного количества бесплатных парковочных мест возле всех государственных больниц Латвии. Представитель инициативы Рейнис Петерсонс призывает Сейм и Кабинет министров усовершенствовать законодательство и предусмотреть необходимое финансирование, чтобы возле всех государственных больниц страны было достаточно бесплатных парковочных мест для пациентов, сопровождающих их людей и посетителей на все время пребывания в больнице.
Например, согласно информации на сайте Государственного общества с ограниченной ответственностью Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, на парковке детской больницы в Торнякалнсе первый час стоянки бесплатный, а затем каждый час стоит два евро. Стоимость парковки на 24 часа составляет 10 евро. В то же время в Детской больнице предусмотрено несколько исключений, позволяющих пользоваться парковкой бесплатно. Люди с инвалидностью могут сделать это, предъявив действующее удостоверение в регистратуре или на посту медсестер.
Для пациентов стационара, дневного стационара и Центра неотложной медицинской помощи предусмотрен один бесплатный выезд с парковки. Если пациент находится в стационаре более пяти дней, одному автомобилю выдается бесплатный пропуск, позволяющий выезжать с парковки несколько раз.
В рамках инициативы предлагается дополнить Закон о лечении и связанные с ним правила Кабинета министров. При планировании парковочных мест предлагается учитывать фактический поток пациентов и посетителей, а также предусмотреть специальные решения для людей с ограниченными возможностями передвижения независимо от того, установлена ли у них инвалидность.
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Петерсонс отмечает в инициативе, что в государственных больницах действуют разные правила пользования парковками, порядок взимания платы и условия бесплатной стоянки. По его мнению, такой неоднородный подход создает для пациентов и их близких дополнительный стресс, финансовую нагрузку и организационные трудности.
Кроме того, продолжительность посещения больницы часто невозможно точно предсказать, поскольку обследования, консультации и процедуры могут затянуться по не зависящим от пациента обстоятельствам.
Конкретные решения предлагается оставить на усмотрение ответственных учреждений с учетом инфраструктуры и возможностей каждой больницы. По словам Петерсонса, в некоторых больницах уже сейчас имеется достаточное количество бесплатных парковочных мест и существенные изменения не требуются. В других случаях решением может стать реорганизация существующих парковок, упорядочение управления земельными участками и недвижимостью или, если потребуется, строительство новых парковок.
Также предлагается предусмотреть специальные парковочные места ближе ко входам в больницы для людей с ограниченными возможностями передвижения, в том числе после травм или операций. При этом будут сохранены предусмотренные законодательством права на зарезервированные парковочные места для людей с инвалидностью.
Чтобы предотвратить необоснованно длительное занятие парковочных мест, инициатива допускает введение ограничений по времени стоянки. Одновременно должна быть обеспечена возможность бесплатно оставлять автомобиль на весь фактически необходимый период посещения больницы.
Для внедрения нового порядка предлагается установить разумный переходный период и предусмотреть отдельное финансирование, не сокращая средства, выделенные на лечение.