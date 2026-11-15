Приехал к врачу - не плати за парковку: в Латвии собирают подписи за полезную инициативу

Например, согласно информации на сайте Государственного общества с ограниченной ответственностью Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, на парковке детской больницы в Торнякалнсе первый час стоянки бесплатный, а затем каждый час стоит два евро. Стоимость парковки на 24 часа составляет 10 евро. В то же время в Детской больнице предусмотрено несколько исключений, позволяющих пользоваться парковкой бесплатно. Люди с инвалидностью могут сделать это, предъявив действующее удостоверение в регистратуре или на посту медсестер.