ФОТО: "Скажите мне, как я буду выживать?" Португалию охватили массовые протесты в 32 городах
Португалию охватила масштабная волна протестов: десятки тысяч жителей вышли на улицы Лиссабона, Порту и других городов, требуя остановить стремительный рост стоимости жилья. Люди жалуются, что аренда становится неподъемной, а новые решения властей могут еще сильнее осложнить ситуацию.
Протесты охватили более 30 городов
Массовые демонстрации прошли в субботу, 14 ноября 2026 года, сразу в 32 городах Португалии, включая Лиссабон, Порту, Коимбру, Брагу, Фару и Портиман. Акции организовала платформа Casa Para Viver, объединяющая около 100 общественных организаций и инициативных групп, выступающих за доступное жилье.
Участники вышли на улицы под лозунгом "Мы не позволим отнять у нас право на жилье". Среди протестующих были молодежь, семьи с детьми и пенсионеры. В Лиссабоне шествие сопровождалось барабанным боем, музыкой и громкими требованиями изменить жилищную политику. По оценке представительницы организаторов Риты Силвы, только в столице собрались около 60 тысяч человек.
В Порту на улицы также вышли тысячи жителей. Демонстранты прошли от площади Маркеш по улице Санта-Катарина к площади Дона Жуана I. Даже начавшийся сильный дождь не заставил участников прекратить шествие. На плакатах люди требовали больше доступных квартир, прекращения спекуляций недвижимостью и строительства государственного жилья.
Почему португальцы больше не могут позволить себе жилье
Главная причина недовольства - стремительное подорожание недвижимости на фоне значительно более медленного роста доходов. По данным, приведенным Associated Press, с 2015 по 2025 год соотношение цен на жилье и доходов населения в Португалии выросло на 61%. Это самый большой рост подобного показателя среди стран Европейского союза. Кстати Латвия также вошла в число 17 стран ЕС, где жилье за десятилетие подорожало относительно доходов.
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При этом с первого квартала 2025 года по первый квартал 2026-го стоимость недвижимости увеличилась почти на 20%. Арендная плата, согласно данным правительства, с 2020 года выросла на 68%.
За сухими цифрами стоят истории людей, которые больше не могут оплачивать жилье. Португальское издание Diário de Notícias рассказало о 68-летней жительнице Лиссабона Марии, которая всю жизнь прожила в районе Арройуш. Ее пенсия составляет 630 евро, а арендная плата после очередного повышения должна вырасти до 650 евро в месяц. Раньше женщина платила на 300 евро меньше. "Скажите мне, как я буду выживать?" - спросила пенсионерка во время демонстрации.
Протестующие обвиняют в сложившейся ситуации не только власти, но и инвесторов, иностранных покупателей недвижимости, туристическую индустрию и распространение краткосрочной аренды. По мнению активистов, все больше квартир приобретается для получения прибыли, тогда как обычным жителям становится все труднее найти доступное жилье.
Людей возмутил новый закон об аренде
Дополнительное недовольство вызвали изменения в законодательстве, предложенные правительством премьер-министра Луиша Монтенегру. Парламент уже одобрил законопроект в первом чтении, однако его окончательное принятие еще не завершено.
Предлагаемые изменения предусматривают ускорение процедуры выселения арендаторов, расширение возможностей собственников при определении арендной платы и пересмотр некоторых правил, касающихся старых договоров аренды. Представители общественных организаций опасаются, что новые положения ослабят защиту жильцов и приведут к еще большему подорожанию аренды.
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Участники демонстраций требуют отозвать законопроект, ограничить рост арендной платы, усилить защиту от выселения и увеличить строительство доступного государственного жилья.
Правительство, со своей стороны, уже объявило о снижении некоторых налогов на новое строительство, ограничениях краткосрочной аренды и планах построить 145 тысяч новых домов. Однако власти признают, что эффект от этих мер не будет мгновенным.
Протестующие разбили палатки и остались на ночь
Демонстрации не закончились вечером 14 ноября. В ночь на воскресенье, 15 ноября, участники движения Acampada вновь разбили палаточный лагерь в центре Лиссабона, на площади Рештаурадореш.
По последним сообщениям португальского общественного телевидения RTP, активисты установили более 20 палаток. Ночь прошла спокойно, без столкновений с полицией. Участники заявили, что продолжат борьбу, поскольку их требования до сих пор не выполнены. Вечером 15 ноября, в 19:00, они планируют решить, оставаться ли на площади дальше.
В Порту палаточный протест продолжается уже больше месяца. На площади Дона Жуана I установлено более 50 палаток.
Что говорят власти и будут ли новые протесты
Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру 13 ноября встретился с представителями протестного движения, чтобы обсудить жилищный кризис. Однако активисты считают, что одних переговоров недостаточно, и требуют конкретных решений.
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В то же время министр иностранных дел Паулу Ранжел попытался преуменьшить масштаб недовольства, заявив, что в стране не наблюдается крупных демонстраций по жилищному вопросу. Его слова вызвали возмущение участников акций и представителей оппозиции.
Организаторы уже объявили о следующей общенациональной демонстрации, которая запланирована на 12 декабря. До этого они намерены присоединиться к профсоюзной акции в Лиссабоне 21 ноября.
При этом Португалия далеко не единственная европейская страна, где в последнее время растет протестная активность. В Испании проходят массовые выступления против дорогой аренды и выселений, а в Бельгии и Италии жители выходили на улицы из-за мер экономии, роста расходов и экономической политики властей. Во Франции 14 ноября состоялась уже пятая подряд суббота общенациональных протестов. По данным французского МВД, в них приняли участие около 106 тысяч человек. Требования в разных странах отличаются, однако среди основных причин недовольства все чаще звучат высокая стоимость жизни, проблемы с жильем и недостаточные доходы населения.
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