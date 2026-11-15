ФОТО: "Скажите мне, как я буду выживать?" Португалию охватили массовые протесты в 32 городах

За сухими цифрами стоят истории людей, которые больше не могут оплачивать жилье. Португальское издание Diário de Notícias рассказало о 68-летней жительнице Лиссабона Марии, которая всю жизнь прожила в районе Арройуш. Ее пенсия составляет 630 евро, а арендная плата после очередного повышения должна вырасти до 650 евро в месяц. Раньше женщина платила на 300 евро меньше. "Скажите мне, как я буду выживать?" - спросила пенсионерка во время демонстрации.