Цифровые развлечения в Латвии незаметно стали роскошью! Как изменились цены на Spotify, Netflix и другие сервисы за 10 лет

Музыкальный стриминговый сервис Spotify доступен в Латвии уже более десяти лет, и за это время стоимость подписки значительно выросла. Еще в 2016 году подписка Spotify Premium Individual стоила 6,99 евро в месяц, а теперь ее цена в Латвии увеличилась до 11,99 евро в месяц. Это означает, что за десять лет сервис подорожал на 5 евро, или на 72%. В годовом исчислении расходы выросли на 60 евро.