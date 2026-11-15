Цифровые развлечения в Латвии незаметно стали роскошью! Как изменились цены на Spotify, Netflix и другие сервисы за 10 лет
Netflix, Spotify, YouTube Premium и другие цифровые сервисы для многих стали неотъемлемой частью досуга. Однако мало кто задумывается о том, как за прошедшие годы изменились цены на эти услуги.
Хотя стоимость подписок обычно повышается всего на несколько евро, с годами это удорожание становится все более заметным. Помните ли вы, сколько платили за любимые цифровые сервисы десять лет назад и во сколько они обходятся сегодня?
Spotify - за прослушивание музыки приходится платить все больше
Музыкальный стриминговый сервис Spotify доступен в Латвии уже более десяти лет, и за это время стоимость подписки значительно выросла. Еще в 2016 году подписка Spotify Premium Individual стоила 6,99 евро в месяц, а теперь ее цена в Латвии увеличилась до 11,99 евро в месяц. Это означает, что за десять лет сервис подорожал на 5 евро, или на 72%. В годовом исчислении расходы выросли на 60 евро.
Примечательно, что особенно заметно цены начали расти именно в последние годы. Еще в 2025 году подписка Spotify Premium Individual стоила 9,99 евро в месяц, но в феврале 2026 года ее цена увеличилась до 11,99 евро. Подорожали и другие тарифные планы Spotify. Например, в начале года семейная подписка стала дороже на четыре евро в месяц - теперь она стоит 19,99 евро.
Netflix - зрителей в Латвии пока щадят
В отличие от Spotify, изменения цен на видеостриминговый сервис Netflix в Латвии были не такими значительными. Когда в январе 2016 года он стал доступен и в нашей стране, самая дешевая подписка Netflix стоила 7,99 евро в месяц. Удивительно, но и десять лет спустя за тарифный план Basic нужно платить ровно столько же.
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Сейчас Netflix предлагает в Латвии три варианта подписки. Самый дешевый Basic стоит 7,99 евро в месяц, Standard - 9,99 евро, а самый дорогой Premium - 11,99 евро. Различия между ними главным образом связаны с качеством изображения и количеством устройств, на которых можно одновременно смотреть контент. Все три тарифных плана в Латвии предлагаются без рекламы.
Хотя в последние годы Netflix неоднократно повышал цены в США и на других рынках, в Латвии стоимость подписки уже несколько лет остается неизменной.
YouTube - цена зависит от того, где оформлять подписку
Пользователи YouTube Premium в Латвии также ощутили подорожание за последние годы. Этот сервис позволяет смотреть видео без рекламы, скачивать их и слушать музыку даже при выключенном экране устройства. Еще недавно индивидуальная подписка YouTube Premium в Латвии стоила 9,99 евро в месяц, однако теперь ее цена выросла до 11,99 евро. Два евро в месяц могут показаться незначительной прибавкой, но за год разница составляет уже 24 евро.
Важно учитывать, что стоимость подписки YouTube Premium может различаться в зависимости от того, где именно ее оформлять. Например, при оформлении подписки на компьютере придется платить 11,99 евро в месяц, тогда как в приложении YouTube для iPhone за ту же подписку просят 15,99 евро. Такая разница связана с использованием платежной системы Apple.
Еще заметнее подорожала семейная подписка. В 2024 году в Латвии она стоила 12,99 евро в месяц, а в 2025 году - уже 19,99 евро. В 2026 году ее цена достигла 23,99 евро в месяц. Таким образом, примерно за два года семейная подписка подорожала на 11 евро в месяц, или почти на 85%. В годовом исчислении это дополнительные 132 евро.
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Disney+ - разный контент, разные цены
Сервис Disney+ стал доступен в Латвии в июне 2022 года, предложив зрителям фильмы и сериалы студий Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и других. В отличие от Netflix и Spotify, история этого сервиса на латвийском рынке сравнительно короткая, однако это не помешало ему повысить цены.
Когда Disney+ появился в Латвии, подписка стоила 7,99 евро в месяц. Но уже в конце 2023 года цена выросла до 9,99 евро в месяц. Позже компания ввела несколько тарифных планов, различающихся качеством изображения и количеством устройств, на которых можно одновременно смотреть контент.
В ноябре этого года стандартная подписка Disney+ в Латвии стоит 9,99 евро в месяц, а тарифный план Premium - 13,99 евро. Оба варианта позволяют смотреть фильмы и сериалы без рекламы.
Если сравнить первоначальную стоимость подписки с нынешней ценой стандартного тарифа, то за четыре года сервис подорожал на два евро в месяц. В годовом исчислении это дополнительные 24 евро.
Apple Music - за десять лет подписка значительно подорожала
Пользователям Apple Music в Латвии также приходится все больше платить за прослушивание музыки. Когда сервис стал доступен в Латвии в 2015 году, индивидуальная подписка стоила 6,99 евро в месяц. Эта цена сохранялась несколько лет, пока в октябре 2022 года Apple не объявила о первом повышении стоимости - до 7,49 евро в месяц.
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Следующее подорожание произошло сравнительно недавно, в июле 2026 года, когда цена подписки увеличилась до 11,99 евро в месяц.
Таким образом, с 2015 года индивидуальная подписка Apple Music подорожала на пять евро в месяц. В годовом исчислении это дополнительные 60 евро. В Apple объяснили повышение цен ростом расходов на лицензирование музыкальных произведений.
Go3 - от недорогой подписки на фильмы до широкого ассортимента платных услуг
Популярная телевизионная и кино-платформа Go3 появилась в Латвии 3 декабря 2019 года. В странах Балтии ее запустила TV3 Group, предложив фильмы, сериалы, телеканалы и спортивные трансляции в одном месте. Со временем ассортимент контента менялся, а вместе с ним менялись и цены.
Еще в 2021 году стоимость подписок Go3 составляла от 2,99 до 12,97 евро в месяц в зависимости от выбранного контента. Пользователи могли отдельно подписаться на фильмы, телевизионные каналы или спортивные трансляции.
Согласно опубликованному в апреле этого года прейскуранту Go3, подписка на фильмы стоит 7,99 евро в месяц, а пакет с телеканалами и фильмами - 13,99 евро. Самая широкая подписка Premium обходится в 23,99 евро в месяц.
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При этом следует учитывать, что содержание услуг и комплектация подписок со временем менялись, поэтому напрямую сравнивать цены нельзя.
Важно отметить, что в октябре этого года Go3 запустил в странах Балтии также бесплатный тарифный план. Он предоставляет доступ к части телевизионного, кино- и сериального контента, который сопровождается рекламой.