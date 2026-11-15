В Латвии хотят потратить 60 тысяч евро на мероприятия для нацменьшинств
Министерство культуры Латвии планирует выделить 60 тысяч евро на сохранение и развитие культуры национальных меньшинств. Средства направят на проведение концертов, фестивалей, выставок и других мероприятий, а также на поддержку организаций, представляющих различные национальные общины.
Как следует из подготовленного Министерством культуры проекта договора, соглашение о сотрудничестве планируется заключить с Ассоциацией национальных культурных обществ Латвии имени И. Козакевич.
Организация должна будет проводить мероприятия, доступные широкой общественности, знакомить жителей с культурным наследием национальных меньшинств и способствовать их участию в общественной жизни Латвии.
Согласно проекту договора, ассоциации предстоит организовать не менее пяти концертов или песенных конкурсов, как минимум один концерт для детей и молодежи, четыре выставки, фестиваль "Vienoti dažādībā" ("Единство в многообразии") и не менее двух тематических мероприятий.
Кроме того, необходимо провести как минимум два мероприятия для укрепления деятельности общественных организаций нацменьшинств и повышения гражданской активности. Это могут быть семинары, курсы или обучение с привлечением Государственной службы доходов, Фонда общественной интеграции и региональных центров поддержки негосударственных организаций.
Особое внимание планируется уделить детям и молодежи. Для них должны быть предусмотрены возможности изучать родной язык, знакомиться с национальными традициями, осваивать народные песни, танцы и обычаи.
В обязанности ассоциации также войдет содержание здания на улице Слокас, 37, в Риге. Помещения должны быть доступны для мероприятий организаций нацменьшинств не менее 200 дней в году.
Помимо этого, ассоциация должна регулярно обновлять информацию о входящих в нее организациях, их контактах и предстоящих мероприятиях на своем сайте. В социальных сетях актуальная информация и анонсы мероприятий должны публиковаться на латышском языке.
Предполагается, что договор будет действовать со дня вступления в силу до 1 ноября 2027 года.