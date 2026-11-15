В Латвии хотят потратить 60 тысяч евро на мероприятия для нацменьшинств

Согласно проекту договора, ассоциации предстоит организовать не менее пяти концертов или песенных конкурсов, как минимум один концерт для детей и молодежи, четыре выставки, фестиваль "Vienoti dažādībā" ("Единство в многообразии") и не менее двух тематических мероприятий.