Самое милое пополнение года! В латвийской погранохране родились восемь будущих служебных собак

10 ноября 2026 года, накануне Дня Лачплесиса, в Кинологическом центре Колледжа Государственной пограничной охраны родились восемь щенков - пять девочек и три мальчика. Их мама - служебная собака по кличке Джози (Josie), которая стала матерью уже во второй раз.