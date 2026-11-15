Самое милое пополнение года! В латвийской погранохране родились восемь будущих служебных собак
В Кинологическом центре Государственной пограничной охраны Латвии произошло радостное событие - на свет появились восемь щенков бельгийской овчарки. В будущем они смогут стать служебными собаками, а пока для малышей готовят конкурс имен.
10 ноября 2026 года, накануне Дня Лачплесиса, в Кинологическом центре Колледжа Государственной пограничной охраны родились восемь щенков - пять девочек и три мальчика. Их мама - служебная собака по кличке Джози (Josie), которая стала матерью уже во второй раз.
По традиции Кинологического центра имена щенкам каждого помета выбирают в алфавитном порядке. На этот раз все восемь кличек должны начинаться с буквы S.
В выборе имен примут участие сотрудники Колледжа Государственной пограничной охраны. Для них организуют конкурс идей, во время которого каждый сможет предложить свои варианты. После сбора предложений состоится голосование, по итогам которого выберут восемь имен.
В дальнейшем щенков ждет специальная подготовка. Задача Кинологической службы - обеспечивать пограничную охрану собаками, подходящими для выполнения служебных обязанностей. Для этого специалисты занимаются разведением, выращиванием и первоначальным обучением щенков.
Особое внимание уделяется физическому развитию животных, их здоровью и пригодности к будущей службе.