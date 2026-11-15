Самое милое пополнение года! В латвийской погранохране родились восемь будущих служебных собак
Фото: Valsts robežsardzes koledža
Служебная собака Джози во второй раз стала мамой. 10 ноября у нее родились восемь щенков, которым сотрудники погранохраны теперь выбирают имена на букву S.
В Латвии

Самое милое пополнение года! В латвийской погранохране родились восемь будущих служебных собак

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Кинологическом центре Государственной пограничной охраны Латвии произошло радостное событие - на свет появились восемь щенков бельгийской овчарки. В будущем они смогут стать служебными собаками, а пока для малышей готовят конкурс имен.

10 ноября 2026 года, накануне Дня Лачплесиса, в Кинологическом центре Колледжа Государственной пограничной охраны родились восемь щенков - пять девочек и три мальчика. Их мама - служебная собака по кличке Джози (Josie), которая стала матерью уже во второй раз.

По традиции Кинологического центра имена щенкам каждого помета выбирают в алфавитном порядке. На этот раз все восемь кличек должны начинаться с буквы S.

Фото: Valsts robežsardzes koledža
В Кинологическом центре Государственной пограничной охраны Латвии родились восемь щенков бельгийской овчарки - пять девочек и три мальчика. В будущем они смогут стать служебными собаками.
В Кинологическом центре Государственной пограничной охраны Латвии родились восемь щенков бельгийской овчарки - пять девочек и три мальчика. В будущем они смогут стать служебными собаками.

В выборе имен примут участие сотрудники Колледжа Государственной пограничной охраны. Для них организуют конкурс идей, во время которого каждый сможет предложить свои варианты. После сбора предложений состоится голосование, по итогам которого выберут восемь имен.

В дальнейшем щенков ждет специальная подготовка. Задача Кинологической службы - обеспечивать пограничную охрану собаками, подходящими для выполнения служебных обязанностей. Для этого специалисты занимаются разведением, выращиванием и первоначальным обучением щенков.

Фото: Valsts robežsardzes koledža
Мама Джози заботится о своих восьми малышах. Пока щенки проводят большую часть времени рядом с ней, но впереди их ждет знакомство с будущей службой в погранохране Латвии
Мама Джози заботится о своих восьми малышах. Пока щенки проводят большую часть времени рядом с ней, но впереди их ждет знакомство с будущей службой в погранохране Латвии

Особое внимание уделяется физическому развитию животных, их здоровью и пригодности к будущей службе.

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Государственная пограничная охрана

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