Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
В воскресенье небо постепенно прояснится
С утра воскресенья в Латвии пасмурно, но начиная с юго-запада в течение дня небо постепенно прояснится, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, который в прибрежных районах в порывах усилится до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.
В первой половине дня в столице еще возможен небольшой дождь, но после обеда небо прояснится. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +6...+7 градусов.