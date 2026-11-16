Женщина купила лотерейный билет после обычного похода за продуктами и выиграла миллион
Обычный поход за продуктами обернулся для 61-летней жительницы США событием, которое изменило ее жизнь. Женщина решила на выходе из супермаркета купить лотерейный билет, а на следующий день обнаружила, что выиграла миллион долларов. Поверить в происходящее ей удалось далеко не сразу.
Жительница города Хейзел-Парк в американском штате Мичиган Алиса Мур стала обладательницей одного миллиона долларов благодаря случайной покупке лотерейного билета. Об этой истории 13 ноября сообщила информационная служба UPI со ссылкой на Michigan Lottery.
Все произошло 19 октября. Женщина отправилась за покупками в супермаркет Kroger, расположенный в городе Ройал-Оук. Закончив с продуктами, она заметила лотерейный терминал и решила приобрести билет популярной американской лотереи Powerball.
На следующий день Мур проверила билет с помощью мобильного приложения Michigan Lottery. Когда на экране появилась сумма выигрыша, она едва не упала со стула.
"Когда я увидела на экране телефона миллион долларов, то чуть не свалилась со стула! Я отсканировала билет еще раз, а затем и в третий раз, потому что просто не могла поверить своим глазам", - рассказала победительница.
Оказалось, что ее билет совпал со всеми пятью основными числами розыгрыша: 8, 31, 32, 42 и 48. Этого оказалось достаточно, чтобы получить приз в размере одного миллиона долларов. До главного джекпота женщине не хватило совпадения дополнительного числа Powerball. После проверки результатов Алиса обратилась в штаб-квартиру Michigan Lottery, где официально оформила свой выигрыш.
Примечательно, что неожиданно разбогатевшая американка не собирается тратить деньги на роскошные автомобили или дорогие путешествия. У нее гораздо более практичные планы: прежде всего женщина намерена полностью погасить ипотеку, а оставшиеся средства сохранить на будущее.
Как следует из сообщения Michigan Lottery, счастливый билет был приобретен совершенно случайно, во время обычного похода за продуктами.