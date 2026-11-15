Почему латвийцы уходят из Земессардзе? Военные рассказали, что происходит за кулисами службы
После резкого всплеска интереса к Земессардзе в 2022 году число желающих вступить в добровольную службу постепенно сократилось. Сейчас ежегодно в ее ряды приходят около 800 человек, но примерно столько же покидают службу. Это осложняет достижение поставленной цели - увеличить численность Земессардзе до 12 тысяч человек.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Земессардзе столкнулась с беспрецедентным наплывом добровольцев. Однако спустя несколько лет интерес вернулся к уровню, который наблюдался до войны. Сейчас в Земессардзе служат около 10 тысяч человек, сообщает LSM.lv.
Командующий Земессардзе, бригадный генерал Айварс Крюков объясняет ситуацию несколькими причинами. Одна из них - демографический спад, другая - появление Службы государственной обороны, куда активно записываются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. При этом прошедшие государственную службу молодые люди впоследствии могут пополнить ряды Земессардзе.
Почему добровольцы уходят
Военный эксперт Мартиньш Вердиньш отмечает, что общество постепенно привыкло к новой ситуации в сфере безопасности. Кроме того, многих потенциальных добровольцев отпугивает физическая сложность военной подготовки.
Но главная проблема, по мнению эксперта, заключается не столько в привлечении новых людей, сколько в их удержании.
"Важно не просто набрать как можно больше людей, которые потом куда-то исчезнут. Нам нужно, чтобы люди делали осознанный выбор и оставались на пять, десять или 15 лет", - подчеркнул Вердиньш.
Командующий Земессардзе согласен, что удерживать добровольцев сложнее, чем привлекать. Причины ухода часто связаны не с разочарованием в службе, а с изменениями в жизни: созданием семьи, увеличением рабочей нагрузки и нехваткой свободного времени. Кроме того, в последнее время у земессаргов стало больше дополнительных обязанностей. Поэтому командование старается распределять задачи с учетом знаний и навыков добровольцев. При этом бывшие земессарги могут вернуться на службу.
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Новая кампания по привлечению добровольцев
В ноябре Земессардзе начала кампанию "Atved savējo" ("Приведи своего"), призывая действующих добровольцев рассказывать о службе коллегам, друзьям и родственникам. Однако, как подчеркивают командующий и военный эксперт, одной рекламной кампании недостаточно. Необходимо, чтобы люди находили в Земессардзе подходящие для себя задачи и были готовы оставаться на службе долгие годы.