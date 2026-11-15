Почему латвийцы уходят из Земессардзе? Военные рассказали, что происходит за кулисами службы

Командующий Земессардзе согласен, что удерживать добровольцев сложнее, чем привлекать. Причины ухода часто связаны не с разочарованием в службе, а с изменениями в жизни: созданием семьи, увеличением рабочей нагрузки и нехваткой свободного времени. Кроме того, в последнее время у земессаргов стало больше дополнительных обязанностей. Поэтому командование старается распределять задачи с учетом знаний и навыков добровольцев. При этом бывшие земессарги могут вернуться на службу.