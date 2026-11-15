Круизный лайнер перевернулся после столкновения с огромным танкером: спасение пассажиров назвали чудом
В американском Новом Орлеане произошло невероятное происшествие: огромный танкер врезался в пришвартованный круизный теплоход, после чего тот начал тонуть и перевернулся. Десятки людей оказались в реке Миссисипи, однако масштабная спасательная операция завершилась практически чудом - никто не погиб.
Авария произошла 13 ноября около 12:30 по местному времени в порту Нового Орлеана. Танкер Atlantic Asphalt столкнулся с пятиэтажным пассажирским теплоходом American Heritage, принадлежащим компании American Cruise Lines. В момент столкновения круизное судно находилось у причала, куда прибыло примерно двумя часами ранее для высадки пассажиров, сообщает Associated Press.
Удар оказался настолько сильным, что теплоход практически сразу начал набирать воду и крениться. На опубликованных видеозаписях видно, как огромный танкер врезается в бок пассажирского судна, после чего разрушаются элементы его конструкции. Спустя несколько минут American Heritage перевернулся на бок и частично ушел под воду.
В этот момент на борту еще находились пассажиры и члены экипажа. По первоначальным сообщениям властей, речь шла примерно о 180 людях, однако позднее порт Нового Орлеана уточнил, что на судне находились 197 человек.
Часть пассажиров успела покинуть теплоход до его опрокидывания. По информации портовой полиции, около 87 человек сошли с судна, пока оно еще оставалось на плаву. Другие оказались в воде, и спасателям пришлось действовать буквально на глазах у очевидцев.
К операции подключились пожарные, полицейские, береговая охрана, экипажи буксиров и работники порта. Людей в спасательных жилетах вытаскивали из Миссисипи на соседние суда. Температура воды составляла около 19 градусов, а сама река известна сильными течениями, которые могли значительно осложнить спасение.
Несмотря на масштаб аварии, все пассажиры и члены экипажа были найдены живыми. В больницы доставили 32 человека, включая двух сотрудников портовой полиции, участвовавших в спасении. По сообщениям властей, ни у кого не было критических травм.
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Мэр Нового Орлеана Хелена Морено назвала произошедшее "чудом на Миссисипи". Она подчеркнула, что после проверки списков пассажиров и экипажа не осталось ни одного пропавшего без вести.
Многим спасенным понадобилась дополнительная помощь. Во время аварии люди потеряли телефоны, документы, ключи и личные вещи. Поскольку значительная часть пассажиров приехала из других городов, для них организовали временное размещение и помогли связаться с родственниками.
Почему танкер врезался в круизное судно
Причина столкновения пока окончательно не установлена. По предварительной информации, танкер Atlantic Asphalt мог потерять управление из-за неисправности рулевой системы. Однако представители береговой охраны США подчеркивают, что окончательные выводы можно будет сделать только после расследования.
К выяснению обстоятельств подключается Национальный совет по безопасности на транспорте США. Специалистам предстоит установить, что именно произошло с танкером и почему его экипаж не смог избежать столкновения с неподвижным пассажирским судном.
Уже 14 ноября стало известно о первых юридических последствиях аварии. Порт Нового Орлеана подал федеральный иск против владельца и управляющей компании танкера, требуя возмещения ущерба в размере не менее миллиона долларов. По утверждению администрации порта, столкновение повредило терминал Thalia Street, где находился круизный теплоход.
Сам American Heritage представляет собой речное круизное судно с традиционным гребным колесом. Оно было построено в 2015 году и использовалось для многодневных путешествий по Миссисипи. В момент аварии теплоход завершал восьмидневный круиз.