Круизный лайнер перевернулся после столкновения с огромным танкером: спасение пассажиров назвали чудом

Часть пассажиров успела покинуть теплоход до его опрокидывания. По информации портовой полиции, около 87 человек сошли с судна, пока оно еще оставалось на плаву. Другие оказались в воде, и спасателям пришлось действовать буквально на глазах у очевидцев.