"Вам нужно, чтобы я здесь отключилась?" Рассказ пациентки о больнице Страдиня возмутил латвийцев

В приемное отделение Страдиня она пришла около половины восьмого утра. По словам Звирбуле, ей пришлось ждать примерно 20 минут, прежде чем ее пригласили в кабинет. Она рассказала о своем состоянии и попросила провести кардиограмму и организовать консультацию кардиолога. Однако вместо этого, утверждает женщина, сотрудница спросила, где направление от семейного врача, и заявила, что пациентка не может сама решать, какие обследования ей необходимы. "Какое направление? Мне стало плохо ночью, я не смогла справиться с этим дыханием и терпением, не вызывала скорую, потому что кому-то другому бригада наверняка нужнее, и смело приехала на общественном транспорте, едва не упав по дороге на территории больницы", - пересказала Звирбуле свою реакцию.