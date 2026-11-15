"Вам нужно, чтобы я здесь отключилась?" Рассказ пациентки о больнице Страдиня возмутил латвийцев
Женщина с давлением 210/130 сама приехала в приемное отделение крупнейшей больницы Латвии, но вместо немедленной помощи услышала, что врач будет только через два часа. Ее рассказ вызвал бурную дискуссию о работе медицинской системы.
Бывший специалист по связям с общественностью Огрского музея истории и искусства Инга Звирбуле рассказала в соцсетях о своем опыте обращения в приемное отделение Рижской университетской клинической больницы имени Страдиня. По ее словам, при резком повышении артериального давления она столкнулась с равнодушием персонала, долгим ожиданием и необходимостью самостоятельно добиваться обследований и консультаций. Ее публикации вызвали активное обсуждение: одни пользователи возмущены описанным отношением к пациентам, другие напоминают о медицинской сортировке и перегруженности больниц.
"Вам придется сидеть и ждать"
В первом из двух постов Звирбуле подробно описала события, начавшиеся с резкого ухудшения самочувствия ночью. Перед сном ее давление составляло 117/83, пульс - 79. Однако вскоре она почувствовала сильное сердцебиение и поняла, что что-то не так. Измерение показало 185/100.
Женщина приняла имевшиеся дома настойку боярышника и таблетки валерианы, но состояние не улучшилось. Вспомнив совет семейного врача после предыдущего подобного эпизода, она решила отправиться в больницу. При этом Звирбуле не стала вызывать скорую помощь: как она объяснила, ей казалось, что бригада нужнее кому-то, чья жизнь находится под непосредственной угрозой. В больницу она поехала на общественном транспорте. С собой женщина взяла результаты предыдущих обследований сердца, анализы и список принимаемых лекарств. В публикации она также поделилась практическими советами для тех, кому может понадобиться длительное ожидание в больнице: взять воду, еду, документы, зарядное устройство, средства гигиены и наушники.
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В приемное отделение Страдиня она пришла около половины восьмого утра. По словам Звирбуле, ей пришлось ждать примерно 20 минут, прежде чем ее пригласили в кабинет. Она рассказала о своем состоянии и попросила провести кардиограмму и организовать консультацию кардиолога. Однако вместо этого, утверждает женщина, сотрудница спросила, где направление от семейного врача, и заявила, что пациентка не может сама решать, какие обследования ей необходимы. "Какое направление? Мне стало плохо ночью, я не смогла справиться с этим дыханием и терпением, не вызывала скорую, потому что кому-то другому бригада наверняка нужнее, и смело приехала на общественном транспорте, едва не упав по дороге на территории больницы", - пересказала Звирбуле свою реакцию.
По ее словам, сотрудница объяснила, что врач появится только в 10 часов, и предложила сидеть и ждать. Женщина была возмущена: она не понимала, почему человек, которому плохо, должен самостоятельно добиваться внимания медиков.
"Что вам еще нужно? Чтобы я здесь отключилась, и вы мне поверили?" - спросила она, как утверждает, у сотрудницы. Звирбуле признается, что в тот момент ей хотелось плакать.
Она вышла из кабинета, но осталась в приемном отделении, не зная, что делать дальше. В конце концов, когда она уже плакала от безысходности, дверь кабинета открылась, и ее пригласили обратно. По словам женщины, тон сотрудницы резко изменился: та стала говорить мягко, успокаивать ее и даже дала салфетки.
Тогда у Звирбуле измерили давление. Оно оказалось 210/130. После этого, рассказывает женщина, события развивались очень быстро: ей предложили подписать документы, надели больничный браслет и направили дальше.
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"Я так и не поняла, что сработало в моей "телепортации" - то, что услышали мой плач, или слова о том, что я напишу об этой ситуации. Возможно, и то и другое", - написала она.
13 часов в больнице и обследования "через знакомых"
Во второй публикации Звирбуле продолжила рассказ о пребывании в больнице. В общей сложности от момента поступления до выписки она провела там 13 часов. При этом, утверждает женщина, необходимые ей обследования и консультации удалось получить только после настойчивых просьб и благодаря знакомству с сотрудником больницы.
В частности, ультразвуковое исследование ног, которое должно было помочь исключить наличие тромбов, и консультация кардиолога, по ее словам, стали возможны именно благодаря личным контактам.
"Все, что мне было нужно, - кардиолог, исключение возможности тромбов, четкий план действий и конкретные лекарства, - я получила только после мольбы и почти буквально вырывая это ногтями, периодически стоя у стойки медсестер и самостоятельно добиваясь внимания", - написала Звирбуле.
Она подчеркивает, что не рассчитывала на обслуживание вне очереди и не требовала немедленно провести все обследования. Женщина хотела получить необходимую медицинскую помощь и понять, не представляет ли ее состояние угрозы для жизни.
Особенно тяжелое впечатление на нее произвела переполненность приемного отделения. По словам Звирбуле, люди лежали на больничных кроватях прямо в коридорах, а те, кому, очевидно, не требовалось лежать, часами сидели на стульях, дремали и пытались справиться с ожиданием.
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Она считает, что ее история касается не только личного опыта, но и более широкой проблемы - организации работы больниц, бюрократии и отношения к пациентам.
Что думают пользователи соцсетей
Рассказ вызвал множество откликов. Некоторые комментаторы поделились похожими историями, другие указали на то, что приемные отделения работают по принципу медицинской сортировки: первыми помощь получают пациенты с наиболее тяжелыми состояниями.
Кристине обратила внимание на то, что пациенту, судя по описанному случаю, приходится самому бороться за медицинскую помощь:
"То есть у человека в больнице еще должны оставаться силы, чтобы бороться, умолять и искать знакомых, чтобы получить помощь? А что делать одинокому пожилому человеку, у которого нет ни знакомого врача, ни сил стоять у поста медсестер? Молча ждать, пока кто-нибудь наконец заметит?"
Она считает, что ситуация, при которой помощь удается получить только благодаря личным знакомствам, свидетельствует о провале системы. По ее мнению, руководство больницы и Министерство здравоохранения должны дать конкретные ответы, а не ограничиваться объяснениями высокой загруженностью.
Илзе рассказала, что на прошлой неделе ее мужу внезапно стало плохо, когда семья везла дочь на занятия танцами. Мужчина потерял сознание возле автомобиля, а в приемном отделении Страдиня провел больше суток. "Муж не мог стоять на ногах, зрение затуманивалось, его тошнило, болела голова. Первыми осматривали любителей "крепких напитков". Только когда муж сам начал добиваться внимания, его осмотрели врачи", - написала женщина. При этом она уточнила, что медицинский персонал общался с ними вежливо.
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По ее словам, после выписки мужу рекомендовали обратиться к неврологу, но попасть к этому специалисту оказалось практически невозможно даже за деньги.
Другие пользователи также описали длительное ожидание. Одна женщина рассказала, что после приезда на скорой помощи провела в Страдиня 14 часов на стуле, испытывая сильную боль. В итоге она уехала в больницу Гайльэзерс, где примерно через час уже находилась в палате и получала необходимое лечение. По ее словам, у нее обнаружили камни, а в Страдиня за все время пребывания ей дали только парацетамол.
Еще одна комментатор рассказала о знакомой, которую доставили в Страдиня с подозрением на инфаркт. Женщина провела в приемном отделении 12 часов без еды, питья и возможности лечь. К счастью, подозрение не подтвердилось.
В комментариях прозвучали и особенно трагичные истории. Одна пользовательница написала, что ее мать доставили в больницу на скорой помощи в критическом состоянии, но она провела в приемном отделении 24 часа без помощи и умерла.
При этом не все согласились с критикой больницы. Лиесма считает, что с подобными жалобами правильнее сначала обращаться к семейному врачу, а не ехать самостоятельно в приемное отделение. "В большинстве стран мира в приемном отделении с такой проблемой пришлось бы ждать столько же. Я вовсе не утверждаю, что у нас прекрасная медицинская система, но ошибочно полагать, что если самостоятельно приехать в приемное отделение с амбулаторной проблемой, то сразу получишь все, что хочешь", - написала она.
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Илзе также напомнила о медицинской сортировке пациентов: по ее мнению, если случай не был признан неотложным, ожидание могло быть длительным. Анете отметила, что аналогичная ситуация наблюдается не только в Риге, но и в Видземской больнице, поскольку количество пациентов велико, а персонал и ресурсы ограничены.
Некоторые комментаторы обратили внимание на системные причины происходящего. В частности, Визма связала переполненность больниц с закрытием медицинских учреждений в регионах: "Не нужно закрывать региональные больницы. Не нужно закрывать в сельской местности школы, почты, амбулатории и так далее. Всех сгоняют в одно место. Конечно, персонал перегружен, раздражен и устал".