В Лиепае мужчина выпил в магазине 4 бутылки пива и отказался платить

Прибывшие на место полицейские поговорили с сотрудницей охраны. Она рассказала, что посетитель прямо в торговом зале начал открывать бутылки и пить пиво. По имеющейся информации, мужчина успел открыть и выпить не менее четырех бутылок. Когда его попросили оплатить товар, он ответил, что у него нет денег.