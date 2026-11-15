В Лиепае мужчина выпил в магазине 4 бутылки пива и отказался платить
Фото: Jauns.lv
В Лиепае мужчина выпил пиво прямо в торговом зале (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

В Лиепае мужчина выпил в магазине 4 бутылки пива и отказался платить

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Лиепае мужчина решил отметить наступающие праздники весьма необычным способом: зашел в магазин, открыл несколько бутылок пива и выпил их прямо на месте. Когда потребовали оплатить покупку, выяснилось, что денег у него нет.

Около 15:50 правоохранители получили сообщение о том, что в один из магазинов Лиепаи зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он взял несколько бутылок пива, открыл их и выпил, не заплатив.

Прибывшие на место полицейские поговорили с сотрудницей охраны. Она рассказала, что посетитель прямо в торговом зале начал открывать бутылки и пить пиво. По имеющейся информации, мужчина успел открыть и выпить не менее четырех бутылок. Когда его попросили оплатить товар, он ответил, что у него нет денег.

Сотрудники охраны сообщили, что передадут полиции заявление и видеозапись, на которой запечатлено произошедшее.

В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение общественного порядка. Речь идет о действиях, противоречащих общепринятым нормам поведения, нарушающих покой окружающих и работу учреждения или предприятия либо создающих угрозу безопасности самого нарушителя или других людей.

Согласно закону об административных наказаниях за подобное нарушение мужчине может грозить штраф до 500 евро.

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