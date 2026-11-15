Почему не носите флажки на одежде? В соцсетях разгорелась дискуссия о патриотизме перед праздником

Однако другие пользователи напомнили, что отсутствие флажка на одежде вовсе не означает неуважения к собственной стране. Один из комментаторов объяснил, что просто не любит значки и украшения на одежде. К тому же от булавки может испортиться куртка. "Когда я перестану отмечать ноябрьские и другие праздники, тогда действительно можно будет говорить, что радость умерла. А отсутствие ленточки или флажка еще ни о чем не говорит", - рассуждает он.