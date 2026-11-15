Почему не носите флажки на одежде? В соцсетях разгорелась дискуссия о патриотизме перед праздником
В преддверии годовщины провозглашения Латвийской Республики латвийцы неожиданно задались вопросом: почему на улицах так мало людей с национальными флажками на одежде? В соцсетях развернулась дискуссия о том, как сегодня проявляется патриотизм.
"Почему в этом году, во время празднования латвийских государственных праздников, так мало людей ходят с флажком Латвии у сердца?" - спросил один из пользователей социальной сети Threads, положив начало дискуссии о повседневных проявлениях патриотизма.
Одни участники обсуждения признались, что по-прежнему с гордостью носят национальную символику. Другие считают, что наличие значка на одежде вовсе не определяет любовь человека к своей стране.
"Будем верить, что патриотизм у них не у сердца, а в сердце", - написал один из комментаторов. Эта фраза привлекла особое внимание пользователей.
Похожую позицию высказали и другие участники дискуссии. "Прикрепив флажок, патриотом не станешь", - отметила одна из женщин. Другая комментатор задала риторический вопрос: "Патриотизм измеряется ленточками? Одну неделю в году - и все?"
Впрочем, далеко не все участники обсуждения настроены празднично. Один из пользователей коротко признался: "Не чувствую, что это праздник". Другой предположил, что у отсутствия флажков может быть вполне практическое объяснение: "Может, денег не хватает". В комментариях прозвучало и мнение, что для некоторых людей украинский флаг стал важнее латвийской национальной символики.
Однако другие пользователи напомнили, что отсутствие флажка на одежде вовсе не означает неуважения к собственной стране. Один из комментаторов объяснил, что просто не любит значки и украшения на одежде. К тому же от булавки может испортиться куртка. "Когда я перестану отмечать ноябрьские и другие праздники, тогда действительно можно будет говорить, что радость умерла. А отсутствие ленточки или флажка еще ни о чем не говорит", - рассуждает он.